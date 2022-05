Su Gazetinu, giòbia 12 de maju de su 2022

Òasi felina – S’òasi felina de Su Pallosu, cunsiderada oramai una de is atrativas de su Sinis, cun prus de 30 mìgia bisitadores in deghe annos, arribat a Tribunale. A is pisitàrgios de s’òasi chi s’agatat in is costeras de Santeru, Andrea Atzori e Irina Albu, ddos ant imputados de àere fatu intrare is animales a terras angenas e de ddas àere imbrutadas. Unos cantos bighinos, difatis, si fiant chesciados pro carchi problemeddu igiènicu, nàschidu pro sa presèntzia de is pisitos acanta de is terrenos issoro e aiant fatu una denùntzia. Su giùighe, però, eris at istabilèssidu chi su logu in ue ddoe fiant is pisitos non fiat de propiedade privada, ma pùblica, de su Comune de Santeru, chi duncas dd’ant a tzitare in su protzessu comente a parte dolidora.

“In cale si siat manera at a agabbare, cun sa cundenna pro nois o cun su reconnoschimentu de s’innotzèntzia nostra”, ant naradu is duos pisitàrgios Andrea Atzori e Irina Albu, assìstidos dae is abogados Giulia e Giuseppe Andreozzi, “b’at cosas meda de importu pro chie si nde incurat de is diritos de is animales, de colònias felinas e pro chie istimat is gatos. Si nos ant a cundennare, bolet nàrrere chi su nono de s’Amministratzione pùblica a sa domanda de reconnoschimentu de sa colònia felina, cando naraiat chi non fiat unu logu pùblicu o abertu a su pùblicu, non teniat fundòriu. Imbetzes, si nos ant a reconnòschere innotzentes, at a èssere una cunfirma de s’afatèriu nostru pro sa defensa de is diritos de is animales e de su istare bene de is animales”.

In s’interis, is fainas de s’òasi sighint. Oe in Su Pallosu ddoe sunt 32 pisitos e, de custos, 22 sunt a passiu, mentras is àteros sunt a intro de s’amparu pro chistiones sanitàrias. A pustis de s’emergèntzia pro su Coronavirus, sunt torradas a cumentzare fintzas is bìsitas in is coas de chida, chi si faghent pighende in antis s’apuntamentu.

Antoni Nàtziu Garau

