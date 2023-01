Su Gazetinu, giòbia 12 de ghennàrgiu de su 2023

S’Assènniu ùnicu universale pro is fìgios piticos s’at a annoare a manera automàtica dae su 1 de martzu, ma a intro de su 28 de freàrgiu is famìllias chi ddu tirant ant a dèpere presentare s’Isee. In provìntzia de Aristanis puru, duncas, est cumentzadu s’agiornamentu de s’inditadore de sa situatzione econòmica ecuivalente.

Pro is meses de ghennàrgiu e de freàrgiu s’at a cunsiderare in vigèntzia s’Isee de su 2022. Si non si presentat un’Isee agiornadu, dae su mese de martzu s’importu de s’Assènniu ùnicu at a èssere su mìnimu chi si previdet: 50,00 èuros pro ònnia fìgiu.

Is famìllias tenent tempus comente si siat fintzas a su 30 de làmpadas pro presentare s’Isee e pro pedire is arretrados.

Pro otènnere s’Isee faghet a chircare a is intermediàrios abilitados a fàghere assistèntzia fiscale o a intrare in sa pàgina in lìnia de s’Inps, cun credentziales SPID, Carta de Identidade Eletrònica o Carta Natzionale de is Servìtzios. S’at a pòdere seberare s’Isee ordinàriu o cussu giai cumpiladu.

At a fàghere a presentare fintzas domandas noas, dae parte de babbos e mamas noos, de famìllias chi no ant gosadu mai de s’Assènniu ùnicu o dae parte de mamas e babbos chi aiant presentadu sa domanda, ma non si dd’aiant atzetada o si est una domanda chi no est prus ativa.

Is domandas si podent presentare cun su servìtziu in lìnia, cun is Contact Center, cun is patronados, cun s’App Inps Mòbile.

Pro is domandas presentadas a intro de su 30 de làmpadas de su 2023, s’Assènniu ùnicu balet cumentzende dae su mese de martzu de su 2023.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.