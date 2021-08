Su Gazetinu, giòbia 12 de austu de su 2021

Giòbia 12 de austu de su 2021

Fogu in Monte Arci – Su fogu minetzat ancoras is padentes de sa provìntzia de Aristanis. Unu fogu mannu est mòvidu eris in Monte Arci, in sartu de Mragaxori. Ddoe sunt dèpidos intervènnere mezos aèreos, chi ant agiudadu is iscuadras de istudadores in terra a bìnchere su fogu.

Fogu de Monteferru e Pianalza, nudda lege – Sa lege chi diat àere dèpidu pònnere is primos binti milliones pro agiudare is cussòrgias de Monteferru e de Pianalza degolliadas dae su fogu non dd’at aprovada su Consìgiu regionale chi at fatu un’addòbiu eris in Casteddu. Pro nàrrere sa beridade, sa lege nemmancu ddoe est arribada in àula: cosa chi at ingendradu unu chertu mannu in contu de is responsabilidades intra de majoria e minoria.

Arborea, palu de sa lìnia elètrica rutu – Timoria in Arborea pro unu palu de sa lìnia elètrica de sa tensione arta chi, pro more de unu tratore chi dd’at atumbadu, nch’est rutu a terra in sa bia 2 Ovest. Pro sorte manna non s’est ingortu nemos.

Ìsula de Malu Entu – Chèscias in Crabas pro more ca no ant cuncordadu una tira de mare pro permìtere a is barcas de atracare in s’ìsula de Malu Entu. In consigieris de sa minoria ant denuntziadu una situatzione de perìgulu. S’Àrea marina amparada at naradu chi est pronta a cuncordare su passaritzu, si is operadores privados si nde ant a incurare de sa gestione.

Antoni Nàtziu Garau

