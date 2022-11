Su Gazetinu, giòbia 10 de onniasantu de su 2022

Allarme nou in is allevamentos de sa Sardigna – Pro is allevadores de sa Sardigna amegat de si presentare un’àteru problema grae. Sa Regione at fatu a ischire chi in unos cantos pegos de bùulu ddoe ant agatadu su virus de s’EHD, sa maladia emorràgica epizoòtica de su Cerbu. Su virus nd’est essidu a pìgiu in un’allevamentu de Arbus.

Custu est su primu logu de impestu chi pertocat su EHD iscobertu in Europa.

Sa maladia, ant naradu is tècnicos de sa Regione, interessat is bèstias ruminadoras e assimìgiat a sa Limba biaita, s’epidemia chi in is ùrtimos annos at ingendradu dannos graes a su setore de s’allevamentu in Sardigna.

Su virus s’agatat giai dae ora in Nord Àfrica, dae ue diat pòdere èssere arribadu pro more de is bentos fortes chi sulant dae su desertu.

Su Ministeru de sa Salude, si leghet in unu documentu ufitziale de sa Regione, abetende unu cuadru prus a fine de situatzione epidemiològica, chi s’at a pòdere tènnere isceti a pustis de is averiguaduras chi tocat a fàghere, at apostivigadu sa firmada, pro una simana intra de tres e bator chidas, de su tramudu foras dae s’ìsula e a intro de su territòriu suo de pegos de bùulu, ratza chi nde diat pòdere piscare su virus e in ue s’infetzione – a diferèntzia de is pegos de berbeghe e de is àteras ratzas sensìbiles – diat pòdere portare a formas prus graes de sa maladia.

Coldiretti Sardigna at espressadu su pistighìngiu suo: “Una noa mala meda chi arribat a una regione giai turmentada dae s’incarimentu de is prètzios e dae is dannos de sa Limba biaita”, narat su presidente de Coldiretti Sardigna Battista Cualbu. Est pretzisu a fàghere nàschere un’unidade de crisi ghiada dae s’Istitutu zooprofilàticu interessende is assòtzios de categoria chi potzat istudiare custa àtera maladia e agatare luegos solutziones alternativas a sa firmada de su tràmudu de su bestiàmene, respetende sa seguresa de is animales. Si nono, si diant agatare inghenugrados is 7.800 allevamentos in ue si pesant is 210 mìgia pegus de bùulu pro petza chi bendent su prus de is bitellos in Continente”.

Antoni Nàtziu Garau

