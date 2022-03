Su Gazetinu, giòbia 10 de martzu de su 2022

Fiera de su traballu – Prus de 430 persones in chirca de traballu ant pigadu parte a s’Opp Day, sa prima Fiera de su traballu e de s’imprenditorialidade dae sese chi s’est fata in Aristanis. Custu addòbiu de importu dd’at cuncordadu sa Confcummèrtziu de Aristanis. Sa faina est nàschida dae un’idea de su grupu de is Imprendidores giòvanos de s’assòtziu.

In 370 si sunt registrados in lìnia, àteros 66 si sunt iscritos imbetzes in deretura in sa sea de sa Cunfederatzione, in bia de Mele. Is candidados ant tentu manera de addobiare a is rapresentantes de is 28 siendas chi ant pigadu parte a s’Opp Day, cun 70 positziones abertas. Intra de is apuntamentos fintzas unu collegamentu cun Luciano Ziarelli, riferimentu de importu de su management emotzionale in Itàlia, gràtzias a su sutzessu de su progetu suo Smile.

Sa cunferèntzia dd’ant pensada pro is imprendidores de sa provìntzia interessados a agatare motivatziones e consìgios noos in contu de su guvernu de s’impresa e dd’ant cuncordada gràtzias a sa collaboratzione cun su Tzentru de Formatzione Management de su Tertziàriu.

S’addòbiu s’est fatu cun sa collaboratzione de s’Òrdine de is consulentes de su traballu de sa provìntzia de Aristanis, de s’Ente bilaterale de su Turismu e de s’Ente bilaterale de su Tertziàriu, chi fiant presentes in sa Fiera cun rapresentantes issoro chi ant frunidu informos in contu de sa formatzione e de s’agiornamentu professionale gratis.

Antoni Nàtziu Garau