Su Gazetinu, giòbia 10 de làmpadas de su 2021

Santeru, torrat s’abba bella a bufare in is borgatas de mare – Is borgatas marinas de Santeru, abitadas in s’istadiale dae mìgias e mìgias persones, ant a pòdere àere torra s’abba potàbile dae chida chi benit. Dd’at asseguradu su sìndigu de Santeru Luigi Tedeschi, chi at annuntziadu su retiru de s’ordinàntzia chi giai dae tempus meda aiat proibidu s’impreu de s’abba pro tareas alimentares. S’istadiale passadu su matessi problema aiat ingendradu istorbu mannu in is borgatas. Como su Comune at annoadu is impiantos ìdricos cun un’ispesa de agiomai 200 mìgia èuros.

Sèdilo, pibitziri – Su Comune de Sèdilo puru est interessadu dae sa pesta de su pibitziri chi amegat de interessare is cussòrgias de sa Sardigna de mesu. Su sìndigu Salvatore Pes at pigadu parte a una filera de addòbios istitutzionales pro agatare una solutzione a su problema. In s’interis si domandat a sa Regione un’agiudu econòmicu pro parare fronte a is dannos mannos ingendrados dae custu babballoti.

Aristanis, Còmporas a suta de is isteddos – In Aristanis si torrat a cuncordare sa manifestatzione “Còmporas a suta de is isteddos”. Dae martis 6 de trìulas e fintzas a Mesaustu ònnia sàbadu a merie is butegas ant a abarrare abertas fintzas a tardu, ddoe at a àere mùsica e ispetàculos e s’ant a pòdere visitare is museos. Su cuncordu ddu contivìgiat su Comune a manos de pare cun Confcummèrtziu. Ocannu però, a diferèntzia de is annos passados, sas bias de su tzentru ant a abarrare abertas a su tràficu.

Antoni Nàtziu Garau

—–

