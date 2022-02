Su Gazetinu, giòbia 10 de freàrgiu de su 2022

Eris in Crabas ant dadu s’ùrtimu saludu a Daniela Cadeddu, sa fèmina ochida sàbadu a mangianu dae su pobiddu Giorgio Meneghel a corpos de marteddu, cando fiat dormida in s’aposentu de corcare in domo sua in Tzeddiani.

Una disgràtzia manna chi at avolotadu a totus e chi eris at fatu calare làgrimas meda in sa cara de sa gente chi fiat presente in sa crèsia de Santa Maria, in ue ant fatu sa missa de interru.

Is familiares de Daniela Cadeddu ant intesu s’impràssidu a istrintu (virtuale, pro more de su Coronavirus) e sa solidariedade de duas biddas rapresentadas dae is duos sìndigos: su de Crabas Andrea Abis e su de Tzeddiani Claudio Pinna.

E sunt istadas medas is amigas de Daniela Cadeddu chi dd’ant cherta saludare in custu ùrtimu biàgiu. Ddoe fiant fintzas is chi ant cumpartzidu cun issa sa passione pro is animales. In custas ùrtimas oras s’est ischidu, difatis, chi Daniela Cadeddu teniat una passione manna pro is animales e chi ddis dedicaiat tempus e resursas. Teniat a coro canes e gatos, bortas meda agatados peri sa bia abbandonados.

In domo sua, in Tzeddiani, fiat pesende unos cantos callelleddos e ddoe teniat fintzas una deghina de pisitos. Un’àtera bindighina de gatos ddos teniat, imbetzes, in una terra sua in su sartu. Unas cantas amigas de Daniela Cadeddu chi ant cumpartzidu cun issa custu interessu amegant immoe de chircare una famìllia pro totu e is 25 pisitos chi Daniela atendiat ònnia die.

Prima de totu s’at a agatare una sistematzione pro is primos deghe pisitos chi teniat in domo e, a pustis, fintzas pro is àteros chi teniat in su sartu. Ddos ant a acasagiare in unas cantas istruturas ispetzializadas contivigiadas dae voluntàrios. Abetende de agatare famìllias de bonucoro chi si nde pighent incuru.

Antoni Nàtziu Garau

