Su Gazetinu, giòbia 10 de austu de su 2023

Est unu degòlliu mannu su chi at connotu sa Sardigna in is dies passadas pro more de su fogu: milliones de èuros de dannos, gente chi at dèpidu lassare sa domo in ue biviat, ètaros de terra furriados a chinisu, s’Ìsula custa borta puru fiat brusiende in logos meda, dae Gàiru a Pasada, dae Costa Rei a Cuartu Sant’Aleni.

E, comente in is annos passados, no est istadu un’acontèssidu naturale su chi at furriadu ètaros e ètaros de terra a chinisu: custu destruimentu puru est faina de sa manu de s’òmine.

Si in Gàiru est cosa segura, pro ite ca ant agatadu is tritzas postas a s’aposta dae is piròmanes, in Pasada, chi est abarrada sena de abba bella a bufare pro una die intrea, su sìndigu Salvatore Ruiu paret chi non tengat duda peruna pro su chi pertocat sa responsabilidade umana.

Ma ite tocat a fàghere, cando nos agatamus in dae in antis de unu fogu? Sa cosa prus de importu de seguru est su de avèrtere a is autoridades telefonende a su nùmeru 1515, nùmeru de interventu prontu de su Corpus Forestale de Sardigna, o a is Vìgiles de su Fogu faghende su 115, o a sa Politzia de Istadu o a is Carabineris.

Sena de si fàghere pigare dae su pistighìngiu, s’ant a dèpere frunire inditos giustos in contu de su logu in ue est su fogu, narende si sa situatzione est de perìgulu o nono, si ddoe at gente o màchinas acanta e, si dd’ischimus, narende dae ue e pro ite est mòvidu su fogu.

Si nos agatamus in dae in antis de unu fogu chi est movende, podimus proare a nde ddu istudare isceti si semus seguros de nos pòdere fuire, ponende-sì a palas a bentu e iscudende su fogu cun una sida de comma birde, pro chircare de dd’allupare.

Non tocat a si firmare,a parchegiare o a s’istentare acanta de su fogu, siat pro non tènnere dannu nois etotu, siat pro permìtere sa passada discansosa de is mezos de sucursu. Si podimus, ponimus a disponimentu iscortas de abba e àteros trastos pro nde istudare su fogu.

Ma sa gherra contras de su fogu movet cun sa preventzione: intra de is normas de cumportamentu tocat de si nde regordare chi est proibidu a nche fuliare alluminos o sigaretas allutas, est proibidu a allumare fogu in logu de padente, est proibidu a abbandonare àliga in su sartu. In is tretos prus in arriscu, pro ite mancari ddoe at erba sica, tocat a donare atentu mannu, a mantènnere pulidas is terras e a donare atentu cando manigiamus ainas de traballu chi diant pòdere bogare ischinchidda. In prus, tocat a non parchegiare sa màchina chi portat sa marmita catalìtica in logu de erba sica.

Antoni Nàtziu Garau

