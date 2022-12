Su Gazetinu, giòbia 1 de nadale de su 2022

Sa Fundatzione Mont’’e Prama nche tragat a is Istados Aunidos su Sinis e is richesas suas. Dd’at a fàghere cun una mustra in contu de s’istòria antiga de sa Sardigna chi s’at a pòdere bisitare in su Metropolitan Museum of Art de New York dae su mese de maju a su mese de onniasantu de ocannu chi benit.

Su protagonista prus de importu de sa mustra at a èssere su gigante Manneddu, istàtua de gherradore agatada in Mont’’e Prama in su 1979, chi a pustis de èssere andada a Casteddu e in giru peri su mundu cun “Sardigna Ìsula Megalìtica”, in su mese de santugaine est torrada a Crabas, in ue si podet bìere in su Museu tzìvicu “Giovanni Marongiu”.

S’acòrdiu dd’ant firmadu in New York, presentes su presidente de sa Fundatzione Mont’’e Prama Anthony Muroni e su cantzellieri Meryl Cohen pro su Metropolitan Museum of Art. Custa faina de importu faghet parte de su programma “Progetu Mannu Mont’’e Prama”, finantziadu dae sa Regione Sardigna. Ma de importu sunt istadas, in prus, is fainas de s’Osservatòriu de s’Italian Academy, in sa Columbia University. Intra de is partner ddoe sunt fintzas Acrisure, DoubleS e sa sotziedade de pallacanestru Dinamo Tàtari.

Su progetu iscientìficu de sa mustra in contu de s’istòria antiga de Sardigna dd’at contivigiadu sa diretora de sa Fundatzione Mont’’e Prama Nadia Canu, paris cun Sean Hemingway, chi si nd’est incuradu de is setziones greca e romana.

Ma in New York ant fintzas firmadu un’acòrdiu intra de sa Regione e s’Italian Academy pro favorèssere s’avaloramentu de is benes archeològicos de s’ìsula. Unu rolu de importu dd’at tentu sa Fundatzione Mont’’e Prama etotu, chi at agiudadu sa Columbia University Press e sa Regione a iscrìere sa prima publicatzione iscientìfica in inglesu in contu de is Gigantes. S’ente, ghiadu dae Antony Muroni, in su mese de abrile de su 2023 at a cuncordare unu cunvegnu iscientìficu internatzionale e una mustra in contu de sa tzitade antiga de Tharros, chi s’at a fàghere semper in sa Columbia University.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.