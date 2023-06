Su Gazetinu, giòbia 1 de làmpadas de su 2023

“Monumentos abertos” in Terraba – A prus de Aristanis e Bosa, su de tres comunes de sa provìntzia de Aristanis chi at a invitare a is bisitadores pro bìere is bellesas de su territòriu suo est Terraba. S’ocasione est sa de “Monumentos abertos”, chi s’at a fàghere in custa coa de chida, sàbadu 3 e domìnigu 4 de làmpadas, cando s’ant a pòdere bìere logos ispantosos.

Is monumentos, is logos o is cosas chi faghet a bisitare sunt batòrdighi. Si cumentzat cun sa crèsia de Santu Pedru, sea paris cun sa de Abas de sa Diòtzesi de Abas-Terraba, torrada a fraigare in su 1821 in ue ddoe fiat una crèsia romànica antiga de su 1144; su logu archeològicu de Santa Maria, in ue s’òmine ddoe biviat giai in s’Edade nuraghesa e dae ue, forsis, in s’Edade de mesu arta, fiat nàschida sa bidda de Terraba; sa Domo-museu de su massaju, in ue si ddoe agatant ainas impreadas in tempus antigu in su contivìgiu de sa laurera.

Ancoras, s’ant a pòdere bìere sa Domo de Tzia, una domo betza de s’acabbu de su 1800 cun una mustra rica de mobìlia moderna ma chi regordat is disinnos de is càscias de coja sardas; su Magasinu de Acràxiu, cun sa mustra de sa bestimenta de su connotu e cun trastos impreados pro fàghere su pane in domo; sa Domo-istùdiu de Dina Pala, cun sa mustra de pinturas e cuadros de s’artista terrabesa; su Palàtziu comunale, in ue at a fàghere a bìere sa mustra in contu de “S’Edade de sa bonìfica integrale in su Campidanu de Terraba”.

Ma faghet a bisitare fintzas su murale “Ainnantis”, chi s’agatat me in su giardinu de pratza de is Mortos in su traballu, s’òpera de s’artista Giorgio Casu “Merkaba”, sa crèsia de Santu Triagus (fraigada in su 1741 pro torrare gràtzias a su Santu de una gràtzia otenta), su Museu-pinacoteca Eliseo (cun una regorta de repertos archeològicos), sa crèsia de Nostra Sennora de Bonària (progetada dae s’ingennieri Sequi) e su Museu de su mare (chi est oru oru de unu portu antigu, de s’edade de su Neolìticu).

In fines, ghennas abertas in sa turre antiga de Marceddì, fraigada in su 1580 e chi faghiat parte de su sistema de defensa de su Golfu de Aristanis, e su Museu de s’Iscola primària “Antonio Carta”, in ue si podet iscobèrrere s’istòria de s’istitutu contada cun is agiudos didàticos e tecnològicos allogados in is archìvios.

