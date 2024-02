Su Gazetinu, giòbia 1 de freàrgiu de su 2024

Is donatziones de sàmbene – Su de donare su sàmbene, a prus de èssere unu sèberu chi pertocat sa morale e is cumportamentos, una faina de bonucoro, est una faina chi sarvat sa vida e est pro cussu chi su de apretare s’atentu e s’interessu pro sa chistione est de importu mannu. Is datos regionales in contu de is donatziones, mancari in provìntzia de Aristanis siant bellos meda, mustrant però comente s’Ìsula, a dies de oe, non nche resesset ancoras a parare fronte a sa domanda, e ddi benit a mala bògia a importare sa bellesa de 30.000 sachitas dae su Nord de Itàlia.

Is donatziones fatas in Sardigna sunt in totu 80.000. Segundu is datos regortos dae s’Avis provintziale, imbetzes, ocannu in provìntzia de Aristanis is donatziones sunt crèschidas de nùmeru. Prus a fine, si sunt fatas 7.503 donatziones, cun sa bellesa de 451 sachitas de sàmbene in prus regortas cunforma a ocannu passadu. In prus, in su 2023, sunt resessidos a parare fronte a su bisòngiu de sàmbene de s’ispidale Santu Martinu de Aristanis, a prus a prus pro is malàidos talassèmicos ma fintzas pro is operatziones, cun piessignu de urgèntzia o ordinàrias.

Ma non bastat, 1.529 sachitas ddas ant ispartas in unos cantos ispidales foras de provìntzia e, prus a fine: 362 in Casteddu; 38 in Nùgoro; 805 in Tàtari, 18 in S’Alighera, 109 in Terranoa, 187 a Santu ‘Èngiu e, in fines, 10 in Otieri.

Pro su chi pertocat su Tzentru trasfusionale de s’ispidale Santu Martinu de Aristanis, fintzas a su 31 de nadale de su 2023 ddoe ant regortu 2.503 sachitas de sàmbene, a prus de is 3.550 donatziones fatas in provìntzia in s’autoemoteca de sa Asl de Aristanis e de is 1.450 regortas in is seas acreditadas e abilitadas a fàghere is prelievos.

Regordamus chi podent donare totu is chi ant cumpridu 18 annos, bastet chi pesent a su mancus 50 chilos e chi gosent de cunditziones bonas de salude. Faghet a si presentare in cale si siat sea de s’Avis e a domandare s’iscritzione a s’assòtziu pro pòdere donare su sàmbene.

S’idoneidade o nono dd’at a averiguare unu mèigu in una resonada, a pustis de àere fatu una valutatzione clìnica e una filera de esàmenes de laboratòriu prevìdidos pro sa seguresa de su donadore e de su retzidore.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.