Su Gazetinu, domìnigu 19 de nadale de su 2021

Aristanis, isfilada de is personàgios prus nòdidos de sa Disney – Su tzentru istòricu de Aristanis at a acasagiare cras un’isfilada manna de is personàgios prus nòdidos de sa Disney chi, a pustis, s’ant a agatare totus in su teatru Garau. Sa faina, chi bolet favorèssere su presu de pipios e de mannos, dda cuncordat s’Assessoradu de sa Cultura, Turismu e Ispetàculu de su Comune de Aristanis, ghiadu dae Massimiliano Sanna, a manos de pare cun sa Fundatzione Aristanis, cun sa Pro Loco, cun sa Fundatzione de Sardigna e cun s’Unicef, chi at a regòllere is ofertas chi acumpàngiant is fainas de custa Paschighedda.

Su “Musical show magic cartoons”, chi faghet parte de is manifestatziones de sa “Paschighedda paris cun s’Unicef”, at a cumentzare a is chimbe in pratza de Tzitade, dae ue ant a mòvere is personàgios chi ant a abbiatzare is rugas e is pratzas de su tzentru antigu de Aristanis. A is ses e mesu, in fines, s’addòbiu in su teatru Garau, in ue s’intrada est gratis, ma tocat a prenotare telefonende a sa Pro Loco (0783.70621). Si cumprendet chi totu sa manifestatzione s’at a fàghere respetende is règulas pro firmare s’isparghidura de sa Covid-19: a intro de su teatru, duncas, serbit a si pònnere sa mascheredda, mentras is mannos ant a dèpere mustrare su Tzertificadu birde.

“Amus chèrfidu pensare a una festa pro totu is pipios cun unos cantos personàgios chi issos istimant de prus: dae Topolino a Paperino, dae Minnie a Pluto, ma fintzas Elsa e Olaf de Frozen e àteros”, narat s’assessore Massimiliano Sanna. “Pro chistiones de seguresa e pro favorèssere sa partetzipatzione de pipios meda, onniunu de issos podet èssere acumpangiadu dae non prus de una persone manna”, atzunghet s’assessore Sanna.

Antoni Nàtziu Garau

