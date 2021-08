Su Gazetinu, domìnigu 15 de austu de su 2021

Vatzinos pro is chi tenent 60 annos o prus – Sa Regione chircat de coitare cun is vatzinatziones contras de sa Covid-19. Is chi tenent 60 annos o prus ant a pòdere andare a is tzentros pro is vatzinatziones sena de prenotare e podent domandare de ddis fàghere su vatzinu Pfizer o Moderna.

Dannos pro su fogu, agiudos dae sa Rughe Ruja – Bìndighi tir de sa Rughe Ruja Italiana nd’ant tragadu a Sardigna foràgiu e mangimes pro is siendas chi ant tentu dannos dae su fogu. Totu sa cosa dd’ant partzida cun s’agiudu fintzas de su Caip de Abbasanta e de sa Politzia, in antis de dda cunsignare a bator biddas de Monteferru e de Pianalza.

Libru in contu de is mòngias de Santa Crara – In Aristanis ant presentadu su libru chi contat s’esperièntzia de sa comunidade de is mòngias de Santa Crara e de su cunventu issoro. Sa publicatzione dd’at contivigiada Gabriele Calvisi, chi est fintzas s’autore de is fotografias bellas chi arrichint su volùmene. Su dinari regortu cun sa bèndida de su libru s’at a dare totu a su cunventu de is mòngias etotu.

Antoni Nàtziu Garau