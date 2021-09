Su Gazetinu, domìnigu 12 de cabudanni de su 2021

Cumentzat s’annu de iscola nou – Cras at a èssere sa prima die de iscola in Itàlia, ma in Sardigna at a tocare a abetare a martis 14.

Is istitutos superiores de Aristanis sunt prontos a torrare a mòvere cun is fainas didàticas in presèntzia. Unas cantas iscolas ant a abèrrere is ghennas giai dae cras etotu. Comente s’Istitutu tècnicu “Lorenzo Mossa”, chi at a abèrrere cras cun sa prima die de iscola pro is classes primas. Sa die in fatu, martis 14 de cabudanni, at a tocare a is classes segundas, mentras is classes de is ùrtimos tres annos ant a dèpere abetare fintzas a mèrcuris 15 pro torrare a abitare is àulas.

Su Litzeu iscientìficu “Marianu IV de Arbaree” puru antìtzipat de una die e cras aberit a totu is dischentes, ma cun intrada in oràrios diferentes pro is classes primas, segundas e pro cussas de su triènniu. In sa sea de Ilartzi, imbetzes, sa prima die de iscola at a èssere martis 14 de cabudanni.

Prima die de iscola cras fintzas pro s’Istitutu “Salvator Angelo De Castro” e pro totu is seas suas (su Litzeu artìsticu de Aristanis e su Gràficu e comunicatzione e su Litzeu iscientìficu de Terraba).

S’Istitutu tècnicu industriale “Othoca”, imbetzes, in lìnia cun su calendàriu regionale, at a incarrerare s’annu de iscola in deretura martis 14 de cabudanni. Is oràrios de intrada, siat pro sa sea tzentrale de Aristanis e siat pro sa sea de Abas, sunt diferentes segundu is classes.

Fintzas in s’Istitutu agràriu, alberghieru e de is servìtzios sotziales “Don Deodato Meloni” s’annu de iscola at a cumentzare martis 14 de cabudanni, cun s’abertura de is seas de Nuraxinieddu e de arborada de Diaz de Aristanis, cun unu calendàriu de intradas diferentes a tenore de is classes.

In fines, fintzas me in s’Istitutu magistrale “Benedetto Croce” is letziones ant a cumentzare martis 14 de cabudanni. Si previdet, però, una torrada a iscola de is dischentes a dies intreveradas, pro more de istorbos logìsticos ingendrados dae traballos chi amegant de fàghere in s’Istitutu.

Antoni Nàtziu Garau