Su Gazetinu, domìnigu 10 de santugaine de su 2021

Si votat in 16 comunes de sa provìntzia de Aristanis – Urnas abertas dae custu mangianu in 16 comunes de sa provìntzia de Aristanis in ue si votat pro elègere su sìndigu e su consìgiu comunale nou. S’at a pòdere votare fintzas a is ùndighi de notesta e, ancoras, in sa die de cras dae is sete de mangianu a is tres de merie.

Is comunes in ue oe e cras si votat sunt cussos de Arriora, Arruinas, Biddobrana, Bobadri (su comune prus piticu de sa Sardigna), Bonàrcadu, Cùglieri, Iscanu, Marrùbiu, Nureci, Ollasta (de Simaghis), Ollasta (de Useddus), Sabarussa, Senis, Siris, Tadasune e Tramatza. A prus de is biddas de sa provìntzia de Aristanis, si votat fintzas in àteros 82 comunes sardos (intra de custos is prus mannos sunt Terranoa, Carbònia e Cabuderra).

Non s’at a votare, imbetzes, in Sèneghe, Gonnacodina e Zrofolliu, in ue si depiat annoare s’amministratzione comunale, ma no ant presentadu lista peruna. In Sòrgono puru nemos s’est presentadu pro ghiare su Comune. De custas biddas, duncas, si nd’at a incurare unu cummissàriu nominadu dae sa Giunta regionale.

Su contu de is votos s’at a fàghere cras a merie, a pustis de sa serrada de is sègios. E cras etotu s’ant a connòschere is resurtados e su nùmene de is amministradores elègidos.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22