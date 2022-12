Su Gazetinu, chenàbura 9 de nadale de su 2012

Su Comune de Aristanis at cuncordadu ocannu unu programma ricu meda pro afestare sa Paschighedda e s’Annu nou, cumentzende dae is lughes e dae s’allughidura de s’isteddu mannu in pratza de Roma.

Lunis chi benit, 12 de nadale, in su Palàtziu de is Arcais ant a inaugurare “Su turnu de sa ruga de is Congiolàrgios”, sa mustra-mercadu de s’istèrgiu de terra de sa tzeràmica chi s’at a pòdere bisitare fintzas a su 7 de ghennàrgiu. Sa faina, fata a manos de pare cun sa Confartesanadu, est lòmpida a sa de batòrdighi editziones. In Aristanis torrant a cuncordare fintzas is mercadeddos de Paschighedda, in pratza de Roma e in sa ruga de Garibaldi.

Eris, in prus, ant inauguradu sa domo de Babbu Natale, a manos de pare cun sa Pro Loco. Dedicada a is pipios, at a abarrare aberta fintzas a su bèsperu de Paschighedda in s’Hospitalis Sancti Antoni.

Domìnigu 18 de nadale, in pratza de Tzitade, apuntamentu cun s’addòbiu de is duendos cun Vespas e Fiat 500 antigas. E in s’Antiquarium ddoe at a àere unos cantos laboratòrios pro is pipios.

S’apuntamentu prus abetadu est però su cuntzertu de Annu nou in cumpangia de su cantadore Emis Killa, chi sa note de Santu Silvestru at a cantare in pratza de Tzitade.

In Terraba eris a merie ant allutu is lughes de s’abete mannu de pratza de sa Sea e ant abertu is mercadeddos de Paschighedda. Pro custas festas sa Pro Loco, cun su patrotzìniu de s’Amministratzione comunale, at programmadu unu calendàriu ricu de addòbios cun unu muntone de apuntamentos dedicados a is pipios.

In Sabarussa eris ant inauguradu su presèpiu cuncordadu dae sa Pro Loco. Inoghe puru mercadeddos, mùsica e fainas pro pipios, chi faghent parte de su programma “Abetende sa Paschighedda”.

In Crabas, imbetzes, is pipios e is pitzocheddos de is iscolas ant a cuncordare is ordìngios de Paschighedda a is matas de is bighinados antigos. Cras, in pratza de Prìntzipe de Piemonte, ant a presentare is traballeddos issoro e ant a allùghere fintzas is lughes chi s’Amministratzione comunale at cuncordadu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.