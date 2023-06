Su Gazetinu, chenàbura 9 de làmpadas de su 2023

Domìnigu 11 de làmpadas in Aristanis s’at a cùrrere pro una càusa bona: is 500 curridores chi s’abetant pro su “Rotary Curret” dd’ant a fàghere pro regòllere su dinari chi serbit pro comporare un’artziadore pro sa piscina de Aristanis, un’agiudu pretziadu pro chie tenet dificultades de movimentu.

Dae su 2014 sa faina cuncordada dae Rotary Club, Rotaract e Interact de Aristanis, cun su patrotzìniu de su Comune de Aristanis e de sa Provìntzia, ponet paris s’isport cun su bonucoro. Sa tarea de ocannu passadu fiat nòbile a su pròpiu e aiat permìtidu de comporare una pedana e duas cadiras cun rodeddas cuncordadas pro agiudare a is pipios disàbiles a praticare sa disciplina de s’ischerma.

S’apuntamentu de s’editzione 2023 est a is 9 oras de pusticràs, domìnigu, in su Palàtziu de is Arcais pro is ùrtimas iscritziones, pro nde retirare is piturrales e su chi serbit pro sa currera. Sa triva at a mòvere a is 9.30 dae pratza de Porta Manna. Sa manifestatzione previdet una currera de 10 chilòmetros a cumpetitzione, una de 10 chilòmetros etotu sena de cumpetitzione e una de 3 chilòmetros de movimentu ispassiosu.

Sa manifestatzione at a acabbare in pratza de Tzitade cun is premiatziones. Ant a premiare a is primos deghe classificados in sa triva a cumpetitzione, siat pro su chi pertocat a is mascros siat pro su chi pertocat a is fèminas.

“Rotary Curret s’est furriende a èssere un’apuntamentu abetadu in Aristanis, sa pandemia isceti nos at firmadu”, narat su presidente de su Rotary Club Aristanis, Ireneo Picciau. “In custos annos sa manifestatzione est crèschida meda, cun unu cuncordu semper prus mannu e a ue ddoe pigat parte gente meda. Sa tzitade e is amantiosos de sa currera dd’abetant e, ocannu puru, s’apuntamentu at a arribare puntuale”.

“Su Comune agiudat cun presu mannu custa manifestatzione chi oramai est un’apuntamentu firmu pro sa tzitade”, narant su sìndigu Massimiliano Sanna e is assessores de s’Isport, Antonio Franceschi, e de is Servìtzios sotziales, Carmen Murru. “Su pònnere paris isport e sotziale est semper profetosu e in Aristanis at semper dadu resurtados bonos”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.