Su Gazetinu, chenàbura 9 de cabudanni de su 2022

Chentu trintunu intra de dotzentes, collaboradores de iscola e agiudantes amministrativos. Custu est su personale chi at a mancare ocannu in is iscolas de sa provìntzia de Aristanis. Est su chi ddi narant “orgànicu Covid-19” cun incàrrigu a tempus ligadu a sa pandemia. Acabbada s’emergèntzia, custu personale non serbit prus me in is iscolas o, a su mancus, custu est su pàrrere de su Guvernu, chi non paret imbideadu a ddu cunfirmare.

Luciano Cariccia, segretàriu provintziale de su Snals Confsal, at naradu chi ocannu passadu sunt istados 48 is maistros e professores, 80 is collaboradores de iscola e 3 is agiudantes amministrativos e chi custas figuras serbint ancoras. Pro s’orgànicu Covid-19, segundu is datos frunidos dae su dirigente provintziale de su sindacadu Gilda Pino Ciulu, dae sa Diretzione de s’Ufìtziu iscolàsticu fiant arribados a sa provìntzia de Aristanis 1 millione e 175 mìgia èuros.

A parre de ambos duos is sindacalistas aristanesos, sa mancàntzia de custu personale diat pòdere ingendrare calicuna dificultade pro is iscolas de sa provìntzia.

Pro su dirigente de is Industriales “Othoca” de Aristanis, Franco Frongia, s’orgànicu Covid-19 serbit ancoras in is iscolas: “Non naro comente a ocannu passadu, ma a su mancus pro su 50 %”, at naradu, pesende fintzas carchi duda in contu de su fatu chi s’emergèntzia siat acabbada.

At a dèpere renuntziare a bator intra de collaboradores de iscola e amministrativos su dirigente de su “De Castro” de Aristanis e Terraba, Pino Tilocca, chi at naradu chi sena de cussu personale s’iscola s’at a agatare in dificultade in su contivìgiu de is segreterias e de sa seguresa. Su dirigente Tilocca at naradu puru chi ddi sunt arribadas resursas meda dae su PNRR e, pro nche renèssere a ddas ispèndere, serbit un’organizatzione amministrativa chi oe in die no est bastante.

In s’Istitutu “Don Deodato Meloni” ant a mancare a su mancus 3 professores, 8 collaboradores iscolàsticos, 2 chi si nde incurant de sa sienda agrària e una figura de su personale operadore. Rinùntzias chi, at denuntziadu su dirigente nou Bruno Sanna, ant a fàghere crèschere is dificultades pro s’iscola, in ue in prus mancat ancoras su diretore de is servìtzios generales amministrativos.

Ant a èssere chimbe in mancu, imbetzes, is collaboradores in is Litzeos “Benedetto Croce” de Aristanis, segundu su chi at fatu a ischire su dirigente Salvatore Maresca, chi at naradu: “Custu personale est istadu de agiudu mannu e at a èssere turmentosu a apoderare is pròpios livellos ocannu”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.