Su Gazetinu, chenàbura 8 de trìulas de su 2022

Sa Covid-19 si torrat a presentare e amegat de s’ispàrghere intra de is corsias de s’ispidale de Aristanis, cun cunsighèntzias graes pro su funtzionamentu de unos cantos repartos, giai postu in arriscu dae su gosamentu de is fèrias dae parte de su personale, oramai ismenguadu.

Is dificultades prus mannas nde sunt essende a pìgiu in su repartu de Neuroriabilitatzione, chi giai dae unas cantas chidas no atzetat prus ricòveros noos e immoe abertu solu pro is malàidos chi ancoras si ddoe agatant, totus positivos.

Ma s’impestu at interessadu fintzas sa metade dereta de s’orgànicu de is operadores sanitàrios, a manera particulare is OO.SS., chi sunt agiomai totus in domo pro ite ca sunt positivos. A s’amministratzione de sa Asl dd’est tocadu de fàghere tramudare a Aristanis a unos cantos operadores OO.SS. de s’ispidale Delogu de Ilartzi.

Una situatzione che a custa aiat portadu tres meses a immoe a sa serrada de sa Neuroriabilitatzione. Un’istorbu mannu, si si cunsìderat chi est unu de is pagos repartos de custa genia chi s’agatant in Sardigna.

Is impestos de Covid-19 si sunt ispartos fintzas intra de is malàidos e de su personale sanitàriu de sa Rianimatzione e Terapia forte, de tale manera chi est tocadu a tramudare a unos cantos malàidos a àteros ispidales.

Is cunditziones de su Prontu sucursu non sunt bellas meda: s’àrea de osservatzione curtza oramai est prena de is malàidos chi sunt positivos a sa Covid-19 e chi non faghet a ddos ricoverare in su repartu de Meighina. Ma in su Prontu sucursu ddoe sunt fintzas malàidos de sa Chirurgia chi sunt positivos a su Coronavirus.

Fintzas in sa Cardiologia at essidu a pìgiu positividades a su SarsCov-2 e sighit a resurtare prena sa parte Covid-19 de su repartu de Meighina, in dificultade manna pro su pagu personale e pro sa crèschida de is ricòveros de malàidos chi non tenent su virus, de tale manera chi tocat a ddos acasagiare in is àteros repartos de s’ispidale.

Antoni Nàtziu Garau

