Su Gazetinu, chenàbura 8 de cabudanni de su 2023

Addòbios in custa coa de chida – Un’àtera coa de chida de cabudanni rica de addòbios in provìntzia de Aristanis cun una filera de apuntamentos chi pertocant su connotu, sa mùsica e is mandiares.

Si cumentzat dae Aristanis cun is fainas chi faghent parte de su cartellone de su “Cabudanni aristanesu”, unu mese de addòbios intra de arte, religione, ispetàculu e isport chi oramai faghent parte de su connotu de sa tzitade de Lionora.

Sàbadu is amantiosos de sa mùsica ant a pòdere seberare intra de duas alternativas, ambas duas a is noe oras de merie: sa prima est unu cuntzertu chi s’at a fàghere in sa pratza de sa crèsia de Nostra Sennora de su Remèdiu in ue ant a sonare e cantare is VO.I.C.E., formados dae sa boghe de su sopranu Daniela Schirru e dae su flautista Salvatore Saba. In pratza de sa sea, imbetzes, s’ant a pòdere ascurtare is ritmos ammajadores de s’Ispagna gràtzias a s’ispetàculu “Flamenco siempre flamenco”, contivigiadu dae s’Ente pro is Cuntzertos “Alba Pani Passino”.

Domìnigu at a tocare a s’isport cun sa gara de tziclismu amatoriale, sa de 14 Copas de Santa Rughe, su de tres Memorial Beppe Meloni, giornalista e publitzista aristanesu mortu in su 2019.

In Crabas, imbetzes, protagonista at a èssere sa botàriga cun su Fèstival dedicadu a issa: ocannu su tema est “sa coja” intra de botàriga e garnatza, unu de is mègius binos de sa Badde Bassa de su Tirsu e de su Sinis.

Sàbadu s’ant a pòdere sighire tres laboratòrios dedicados a sa botàriga, cun coghineris e espertos. A is ses de merie s’abertura ufitziale de su fèstival e de is paradas, in pratza de Lionora, e un’addòbiu in contu de s’oro grogu de s’istàniu acumpangiadu dae sa garnatza.

Domìnigu 10 de cabudanni protagonista at a èssere torra sa garnatza, cun laboratòrios e mustras de coghina. Abetadu meda est su cuncursu “Corpos de garnatza”, cun is tzilleràrgios de su territòriu chi ant a fàghere a trivas in su cuncordu de su mègius ammisturu de bìbitas de bufare papende sa botàriga.

In Busache, in Barigadu, siat sàbadu siat domìnigu s’at a pòdere gosare de “Busache e is colores suos”. Sàbadu 9, a pustis de sa bìsita a sa bidda, ddoe at a èssere su pràngiu e s’ant a pòdere bìere is màscheras de su Carrasegare chi arribant dae totu sa Sardigna e dae Continente. Domìnigu, imbetzes, s’ant a pòdere bìere is grupos folclorìsticos, cun sa bestimenta e is baddos de su connotu, e sa de duas rassignas de su cantu sardu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.