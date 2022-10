Su Gazetinu, chenàbura 7 de santugaine de su 2022

Aberta in Gènova in su Palàtziu Reale, sa mustra de fotografia de is Gigantes de Mont”e Prama at a fàghere a dda bisitare fintzas a giòbia 27 de santugaine. Sa mustra itinerante est una de is fainas prus de importu de sa campànnia de comunicatzione cun protagonistas sa Fundatzione Mont”e Prama, ghiada dae Anthony Muroni, e su Casteddu Càlcio.

Su sèberu de su cabu-logu lìgure dd’ant fatu a s’aposta. Custu merie etotu, difatis, su Casteddu Càlcio at a giogare foras dae domo contras de su Gènoa, pro chircare de incungiare tres puntos chi diant a abbiatzare unu campionadu de Sèrie B fina a immoe tzàntziga-tzàntziga.

Sa mustra dd’ant contivigiada sa Fundatzione Mont”e Prama e sa Fasi, sa Federatzione de is Assòtzios Sardos in Itàlia. Chimbe pannellos a duas limbas, in italianu e in inglesu, aunint a pare su presente e su tempus antigu.

Cando at a mòvere dae Gènova, sa mustra dd’ant a cuncordare in àteras 11 tzitades de arte. Totu custas fainas ant a sighire in su 2023 e ddas ant a fàghere a manos de pare cun istitutziones culturales e cun sa partetzipatzione ativa de su Casteddu Càlcio e fintzas de sa Dinamo Tàtari.

In prus, in is oras passadas su Consìgiu de indiritzu de sa Fundatzione Mont”e Prama at aprovadu a cuncòrdiu una mudadura de s’istatutu, perlonghende sa dura de su Consìgiu de Amministratzione de s’ente dae tres a chimbe annos. Gràtzias a custa nova, su presidente Muroni at a abarrare in càrriga fintzas a su 2026.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.