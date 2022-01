Su Gazetinu

Dificultades pro retzire su sinnale nou de su digitale terrestre – S’intrada in funtzione de is sistemas noos de trasmissione de su sinnale televisivu terrestre amegat de ingendrare carchi àteru problema in provìntzia de Aristanis puru. Dificultades particulares essint a pìgiu pro su retzimentu de unos cantos canales televisivos. Intra de custos ddoe

est Rai 3 e, a manera particulare, Rai Tgr Sardigna. In custas dies passadas, difatis, est acontèssidu de ascurtare su telegiornale regionale de sa Ligùria e non cussu de sa Sardigna.

Est sa cunsighèntzia de sa mudadura in su sistema de trasmissione fatu in is ùrtimas oras dae sa Rai. Su problema, sinnaladu dae medas, si podet risòlvere faghende una sintonizatzione noa automàtica.

Pro su chi pertocat Rai 3, in sa protzedura si presentant unos cantos sèberos diferentes e tocat a seberare su chi inditat Rai Tgr Sardigna.

S’in casu sa faina no esseret resèssida, is trasmissiones de Rai Tgr Sardigna si podent sighire in su canale 822 semper de su digitale terrestre.

Cumbenit a regordare chi giai in is chidas passadas fiant nàschidas dificultades pro sa cumpatibilidade de is aparèchios televisivos cun su sistema nou de trasmissione digitale. Dificultades chi si podent propassare cuncordende unu decoder a s’aposta. Cando non faghet, imbetzes, tocat a remplasare su televisore.

Bolent regordados pro custu is agiudos diferentes chi sunt ancoras in vigèntzia pro disponimentu de su Guvernu e chi pertocant a totu cussos chi depent comporare unu decoder o unu televisore de generatzione noa. Àteros informos si podent agatare incarchende inoghe e colleghende-si a is pàginas cuncordadas a intro de is pàginas Internet de su Guvernu etotu.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22