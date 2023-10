Su Gazetinu, chenàbura 6 de santugaine de su 2023

Addòbios de custa coa de chida – Mùsica, traditziones, vida de comunidade e arte: custa coa de chida in provìntzia de Aristanis oferit totu custu e unu muntone mannu de àteras cosas.

Cumentzamus dae Sèdilo cun is duas dies dedicadas a “Genias de atòngiu” e a “Ichnos”: sa bidda de Guiltzier at a abèrrere is ghennas suas a is bisitadores cun paradas e mustras chi ant a fàghere a connòschere sa bidda e su territòriu suo. Sàbadu ant a incarrerare is addòbios, is bìsitas ghiadas, is àteras fainas abertas a totus e su cuntzertu itinerante.

De importu s’addòbiu de su mangianu intituladu “Diferentes in su connotu, aunidos in is règulas”, in ue s’at a faeddare de sa normativa noa in contu de is curreras a caddu e de s’idea de fàghere nàschere una Fundatzione a livellu natzionale. Domìnigu a mangianu s’at a cùrrere su pàddiu cun sètzida de is caddos a sa nuda e, in prus, s’at a pòdere sighire unu muntone de laboratòrios, de ispetàculos e s’ant a pòdere tastare is màndigos bonos de su connotu sedilesu.

In Tzeddiani puru ddoe at a àere aera de festa, cun su regordu de is chentu annos dae sa nàschida de s’artista Verònica Serra, connota comente a tzia Verònica. Sàbadu 7 de santugaine ant a presentare su murale chi regordat a s’artista e, in unu cunvegnu, nd’ant a regordare fintzas sa vida e s’esperièntzia artìstica. Domìnigu 8, imbetzes, s’ant a pòdere bìere mustras, s’ant a pòdere fàghere bìsitas acumpangiadas a sa crèsia romànica de “Nostra Sennora de is Gràtzias” e s’ant a pòdere sighire unas cantas àndalas culturales pro iscobèrrere is bellesas de sa bidda. In prus, no at a mancare sa mùsica, pro alligrare su merie.

In Sini, in Marmidda, a pees de Jara, sàbadu a merie ant a faeddare de istòria cuntemporànea cun s’addòbiu, cuncordadu dae su Comune de Sini, dae su Cunsòrtziu de is Duas Jaras e dae sa Biblioteca Gramsciana ONLUS, intituladu “Vida curtza de s’anàrchicu Pino Pinelli”: sa fìgia Clàudia at a faeddare de sa vida de su babbu, acapiada a istrintu a is chistiones de su mortòrgiu de pratza Fontana.

In Aristanis su domìnigu est dedicadu a sa mùsica cun su cuntzertu de su Sileni Flute Ensemble: in su palcu de su Museu diotzesanu ddoe ant a artziare is dischentes de su cunservatòriu de Tàtari.

In Abas, imbetzes, ddoe at a àere unu domìnigu de bonucoro dedicadu a is sòtzios de s’Avis: sa setzione abaresa, difatis, est lòmpida a is primos 35 annos de vida. A pustis de sa tzerimònia de cunsìnnia de is reconnoschimentos, totu is chi ddoe pigant parte ant a tramudare a Gonnacodina pro unu pràngiu bellu in cumpangia.

Antoni Nàtziu Garau

