Su Gazetinu, chenàbura 6 de maju de su 2022

Coa de chida cun abba e nues – S’abba at a acumpangiare custa coa de chida in Sardigna. Segundu is previsiones de Arpas Sardigna, s’àera oe at a a èssere annuada cun carchi proidura isulada, cun piessignu de isderrocada de abba o temporada e cun regortas de abba dèbiles o, a tretos, mesanas. Is temperaduras ant a èssere agiomai firmas. Su bentu at a tirare dèbile o pàsidu dae Nord-Est, a tretos forte in is costeras de su Cabu de Susu. Su mare at a èssere mòvidu meda.

Pro cras e pro domìnigu si previdet s’àera annuada a manera generale, cun proiduras fintzas cun piessignu de isderrocada de abba o temporada. Is temperaduras no ant a connòschere mudaduras de importu.

Su bentu at a sulare dèbile o pàsidu dae is cuadrantes setentrionales e domìnigu at a punnare a èssere mudòngiu. Su mare at a èssere mòvidu a manera generale o mòvidu meda, cun movimentu de is undas in ismèngua domìnigu.

Coronavirus – Sa provìntzia de Aristanis bestit ancoras sa màllia niedda, segundu su raportu de sa Fundatzione Gimbe. Difatis, si est berus chi su nùmeru de is impestos amegat de ismenguare in Sardigna in s’ùrtima chida, in sa provìntzia de Aristanis imbetzes s’intzidèntzia de is impestos noos est creschende: dae su 27 de abrile a su 3 de maju sunt istados 886, cun unu + 21,4 % cunforma a sa chida in antis.

In provìntzia de Aristanis eris si sunt contados 145 impestos noos, de custos 29 sunt in sa tzitade de Aristanis, in ue si contant fintzas 60 sanamentos. Su nùmeru de is residentes in tzitade positivos a su Coronavirus nd’est caladu duncas a 336.

Antoni Nàtziu Garau

