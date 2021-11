Su Gazetinu, chenàbura 5 de onniasantu de su 2021

Sighit sa temporada – Su tziclone Poppea chi nd’at batidu s’atòngiu a Sardigna paret chi non bògiat lassare s’ìsula. Pro oe si previdet torra tempus malu, cun isderrocadas de abba in carchi cussòrgia.

In is ùrtimas dies at pròidu meda, prus che totu in sa parte tzentrale e meridionale de sa Sardigna. Su bilàntziu de is ùrtimas duas dies de abba est bastante grae. In Marceddì s’àtera note is Vìgiles de su fogu sunt intervènnidos in una domo privada pro ite ca nd’est ruta sa cobertura. In Aristanis, imbetzes, pro more de su bentu s’est truncadu su truncu de una mata in su giardinu de su Litzeu clàssicu “De Castro”. Sa mata nd’est ruta a subra de sa ringhiera chi inghìriat is parchègios de su litzeu, in sa parte de bia de Casteddu. Pro sorte manna non s’est ingortu nemos. In cue puru ddoe sunt intervènnidos is Vìgiles de su fogu, chi ant postu in seguresa cussu tretu de giardinu e de caminera. Totu is fainas de s’iscola sunt sighidas a manera regulare.

In s’interis, carchi istorbu amegat de acontèssere pro tènnere a disponimentu s’abba bella a bufare, pro more ca essit trula. Is benas fungudas, difatis, sunt prenas de ludu. In una parte de sa bidda de Santu Lussurzu s’abba no est potàbile. Ma s’abba essit trula fintzas dae is grifones de carchi domo de is bighinados de su Brugu e de Corea.

Antoni Nàtziu Garau

