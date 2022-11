Su Gazetinu, chenàbura 4 de onniasantu de su 2022

Cabu Frasca – Dae lunis chi benit s’at a torrare a connòschere s’àera regulamentada “Nuova Tango 812”: in su polìgonu de Cabu Frasca, difatis, torrant a cumentzare is esertzitatziones militares e duncas in cussu tretu de mare ant a intrare in vigèntzia is impèigos e is proibimentos nòdidos.

Su cumandante de sa Capitaneria de portu de Aristanis at firmadu un’ordinàntzia, chi balet fintzas a giòbia 1 de su mese de nadale, dae su lunis a sa chenàbura. Is impèigos sunt prevìdidos in carchi die dae is 7.30 a is 17.30, mentras in àteras dies dae is 7.30 a is 22.30. In s’àrea regulamentada sunt proibidas sa navigatzione e sa firmada cun barcas o naves de cale si siat genia, sa pisca e is fainas chi ddi pertocant, su turismu nàuticu, sa balneatzione e is àteros impreos pùblicos de su mare.

Ses meses de prosa in su teatru Garau – At a cumentzare mèrcuris 23 de onniasantu, in Aristanis, s’istajone de prosa de su Cedac Sardigna. Su calendàriu cumpletu at a essire in is dies imbenientes, ma s’ischit giai chi is ispetàculos ant a andare a in antis fintzas a su mese de abrile.

In prus, no at a istentare a cumentzare sa campagna pro is abbonamentos. Su teatru Garau at a pòdere acasagiare non prus de 278 ispetadores. Pro lòmpere a sa cabèntzia màssima de 398 postos at a tocare a isetare a fàghere is traballos in su passaditzu chi permitit s’intrada a sa galleria de su teatru. In is chidas passadas su Comune de Aristanis at dadu s’incàrrigu pro sa progetatzione.

S’istajone de prosa dda cuncordat sa Cedac, cun s’agiudu de s’Assessoradu de sa Cultura de su Comune de Aristanis e de sa Pro Loco, chi at a gestire gratis su teatru Garau in is duos annos imbenientes.

Antoni Nàtziu Garau

