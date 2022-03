Su Gazetinu, chenàbura 4 de martzu de su 2022

Sa Sardigna de mesu si chèsciat torra pro sa sanidade – Si torrat a pesare sa chèscia pro sa sanidade. Pro sàbadu 12 de martzu, in Aristanis, amegant de cuncordare una manifestatzione manna pro domandare de proclamare s’istadu de emergèntzia sanitària, fintzas pro is àteros territòrios de Sardigna chi sunt in suferèntzia manna, s’assinniadura de sanitàrios noos, sa crèschida de su nùmeru de is mèigos de meighina generale e de is pediatras, investimentos prus mannos pro s’ispetzialìstica ambulatoriale e de is ispidales. Comitados, assòtzios, sìndigos e tzitadinos ant a addobiare a pratza de Roma, dae is noe oras e mesu a sa una.

Cussa in programma in Aristanis est una manifestatzione firma. Dda cuncordat su Comitadu pro su diritu a sa salude de sa provìntzia de Aristanis, paris cun su Coordinamentu de is comitados e cun is assòtzios pro sa defensa de sa Sanidade de sa Sardigna tzentrale.

“Sa manifestatzione dda cuncordat su Comitadu pro sa salude de Aristanis”, cunfirmat dotora Maria Carmela Marras, portaboghe de s’organizatzione, “ma ant agiudadu fintzas àteros comitados e assòtzios de sa Sardigna tzentrale, dae s’Ogiastra a su Mandrolisai, passende peri Nùgoro, su Màrghine, sa Pianalza, su Guiltzier e su Sarcidanu. Amus invitadu fintzas a is amministradores comunales de is territòrios chi bivent una situatzione de emergèntzia e is sindacados. Ddoe at a pigare parte fintzas su sìndigu de Aristanis, Andrea Lutzu, chi est presidente de su comitadu de is sìndigos de su Distretu sanitàriu de Aristanis e chi est istadu intra de is primos a agiudare sa faina”.

Antoni Nàtziu Garau

