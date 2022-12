Su Gazetinu, chenàbura 30 de nadale de su 2022

Is festas pro custa coa de annu e pro s’intrada de s’annu nou ant a èssere sena de isparos. Difatis, in unas cantas biddas de sa provìntzia de Aristanis sunt proibidos.

In Aristanis ddoe est un’ordinàntzia a s’aposta firmada eris dae su sìndigu Massimiliano Sanna, chi balet dae mesunote de oe fintzas a mesunote de su 6 de ghennàrgiu. Chie non dda respetat arriscat una contraventzione chi movet dae 25 èuros e podet lòmpere a 500 èuros.

S’ordinàntzia pigat a cunsideru is “chèscias dae parte de is tzitadinos pro s’impreu, sena de cautela peruna, de coetes e de àteras genias de cosas chi isciopant. A bortas, chie ddos manìgiat non si nde incurat de evitare perìgulos e dannos, a manera dereta o non dereta, pro su istare bene de is persones, de is animales e de s’ambiente”.

Ma sa domanda de un’ordinàntzia a s’aposta est arribada fintzas dae unos cantos mèigos veterinàrios de Aristanis e dae su presidente de s’ENPA, chi ant sutaliniadu s’arriscu pro is cristianos e pro is animales chi tenent un’oidu a frecuèntzias prus artas de cussu de s’òmine.

Is isparos sunt proibidos fintzas in àteras biddas de sa provìntzia, comente in Bosa o in Marrùbiu, in ue balent ancoras ordinàntzias betzas chi non permitint de isparare. Ma est capatzu chi, a 24 oras dae sa note de sa festa pro s’intrada de s’annu nou, fintzas àteros sìndigos – sensìbiles a sa chistione de s’incuinamentu acùsticu e de su istare bene de is animales – firment ordinàntzias che a custas.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.