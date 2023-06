Su Gazetinu, chenàbura 30 de làmpadas de su 2023

Emergèntzia pro sa sanidade – Una pariga de ispidales noos diant pòdere nàschere in Casteddu, in su Sulcis-Igresiente, in S’Alighera e in Tàtari. Sa proposta dd’at fata sa Regione, ma non totus in sa Regione etotu sunt de acòrdiu e su progetu est connoschende medas parres chi sunt contras.

“Oe unos cantos intra de is ispidales prus de importu de s’Ìsula ddos acasàgiant fràigos betzos chi tenent prus de chimbanta annos, a bortas in cunditziones malas a beru, in palàtzios chi si nde istantàrgiant in artària”, at naradu su presidente de sa Giunta regionale Christian Solinas. “Nos serbint imbetzes fràigos modernos ispartos terra terra, chi permitant un’organizatzione de is servìtzios prus atziva cunforma a is cunditziones de is ispidales de oe”.

E, si sa minoria bullat sa proposta comente a propaganda, fintzas su coordinamentu regionale de is Comitados sardos pro sa salude at espressadu unu parre contras de custa idea, sàbadu 24 de làmpadas, in una manifestatzione chi s’est fata peri is bias de Casteddu.

“Si serrant is ispidales chi tenimus oe pro nd’abèrrere unos cantos noos, a chie si cheret fàghere traballare? A is progetadores isceti!”, at naradu su Comitadu pro sa salude de sa provìntzia de Aristanis, chi sàbadu at pigadu parte a sa manifestatzione casteddaja. “Dda depent acabbare de ispèndere milliones de èuros in progetos chi ddoe bolent annos de traballu e chi, forsis, non s’ant a fàghere mai. Pro ite no acontzant su chi tenimus giai? Si custos ispidales si faghent a beru, chie ddoe traballat, cunsideradu chi me in is repartos oe mancant is mèigos?”.

Sa beridade est chi is dotores non mancant me in is ispidales isceti, ma fintzas me in is ambulatòrios de is Comunes, cun unu muntone de tzitadinos chi sunt abarrados sena de assistèntzia de base. In contu de custu, fintzas su Guvernu Meloni est chirchende una solutzione cun s’aprovu in su Senadu de un’emendamentu de su Dl Inps, chi at a fàghere crèschere su massimale de su nùmeru de malàidos chi ònnia guàrdia mèiga si nde podet incurare, portende-ddu fintzas a 1.000. Unu disponimentu, custu, chi si dd’aprovant, in Sardigna puru diat pòdere èssere de agiudu mannu a is tzitadinos.

Antoni Nàtziu Garau

