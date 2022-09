Su Gazetinu, chenàbura 30 de cabudanni de su 2022

Sa Die mundiale de su coro, nàschida cun sa punna de informare e sensibilizare a is tzitadinos in contu de sa preventzione de is maladias cardiuvascolares, s’at a fàghere in Sardigna puru, gràtzias a sa setzione regionale de s’Assòtziu natzionale de is mèigos cardiòlogos de is ispidales, ghiada dae su cardiòlogu de Aristanis Gianfranco Delogu, diretore de su repartu de Cardiologia de s’ispidale de Santu ‘Èngiu.

Delogu at naradu chi cun bator milliones de mortos ònnia annu, is maladias cardiuvascolares sunt pagu prus o mancu su 45 % de is càusas de morte in Europa.

“Bisòngiat, duncas, a informare sa populatzione in contu de is cosas chi ponent in arriscu su coro nostru”, at regordadu. E s’ocasione podet èssere sa Die mundiale de su coro. S’Anmco at a cuncordare duas coas de chida de preventzione, in Casteddu e in Tàtari, cun su càmion de su coro: unu mezu mannu chi s’at a firmare in is pratzas. In Casteddu s’apuntamentu est pro su 7, 8 e 9 de santugaine. In Tàtari is datas ant a èssere cussas de su 14, 15 e 16 de santugaine.

Su cardiòlogu aristanesu at regordadu cale sunt is cosas chi favoressent de prus is maladias de su coro: su fumu de sigareta, su si nde abarrare sètzidos e su fàghere pagu movimentu, is mandiares ricos meda de grassos e de tzùcuru, chi favoressent sa grassària.

Fintzas sa presèntzia de àteras maladias faghet crèschere s’arriscu at naradu su cardiòlogu, mentovende sa pressione arta, su diabete e su colesterolu artu.

In sa carrera generale, duncas, s’ambiente e s’istile de vida, sa manera de bìvere, sunt de importu mannu.

Su cardiòlogu presidente de s’Anmco regionale at sutaliniadu s’importu de sa cultura de sa defibrillatzione lestra e de s’interessamentu de is mèigos de meighina generale.

Si si presentant is primos sinnales, non tocat a ddos trascurare. Un’atentu particulare bolet dadu a su dolore in piturras e a su ritmu de su coro, chi si podet controllare fintzas ascurtende su burtzu.

Antoni Nàtziu Garau

