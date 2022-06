Su Gazetinu, chenàbura 3 de làmpadas de su 2022

Bive Monteferru e Pianalza – Duas dies de addòbios in Monteferru e Pianalza pro abbiatzare is territòrios interessados dae su fogu mannu de ocannu passadu. Ddas proponet sa Coldiretti de sa provìntzia de Aristanis, cun s’agiudu de unos cantos entes. A sa manifestatzione ddi narant “Bive Monteferru e Pianalza” e si faghet cras sàbadu 4 e pusticràs domìnigu 5 de làmpadas in Cùglieri, Santu Lussurzu, Iscanu e Tresnuraghes.

Si cumentzat cras, dae is 9.00 de mangianu in is bator biddas cun s’apuntamentu de Educatzione ambientale chi at a interessare a si dischentes de is iscolas, Forestas e su Movimentu Coldiretti Fèminas Impresa. Su mangianu etotu faina ecològica de pulidura de su territòriu incuru de is voluntàrios e de su Movimentu Coldiretti Giòvanos Impresa. A mangianu ant a abèrrere logos de interessu culturale e, semper dae is 9.00, s’abertura de is mercados de Campànnia amiga e de is paradas de is artesanos e cummertziantes.

A is ses de merie, in Iscanu, in su teatru Nonnu Mannu, s’at a fàghere su cunvegnu “Su rolu de su pastore in su padente … Pro non si nde ismentigare”; a is ses e mesu in Cùglieri, in su Seminàriu betzu, ddoe at a èssere sa presentada de su libru “Fogos” de Antoni Pinna e a is noe e mesu, in Santa Caderina, s’ispetàculu de Pino e gli Anticorpi – Trio musicale intituladu “Maltu puru”.

Domìnigu si cumentzat a is 9.00 in is bator biddas de Iscanu, Cùglieri, Santu Lussurzu e Tresnuraghes, cun s’abertura de su Mercadu de Campànnia amiga e de is logos de interessu culturale. A is chimbe de sero ant a incarrerare is laboratòrios criadores pro is famìllias e pro is pipios, fainas contivigiadas dae is massajos de cussas biddas: in Tresnuraghes laboratòriu in contu de sa motzarella; in Iscanu laboratòriu in contu de matas e frores; in Cùglieri ddoe at a èssere sa Fragulada, cun tastadura de fràgula gratis fintzas a cando ispatzat; in Santu Lussurzu laboratòriu in contu de su pane pintadu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.