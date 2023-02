Su Gazetinu, chenàbura 3 de freàrgiu de su 2023

Su de si pònnere sa bestimenta de su connotu cumpleta, sena de si nde ismentigare de nudda; is iscarpitas ant a dèpere agualare sa bestimenta, ant a a dèpere èssere de modellu decolleté o sìmile e ant a dèpere èssere bestidas de brocadu ruju o nigheddu; sa bestimenta podet èssere frunida de prendas; in su tzugru s’at a dèpere pònnere una prenda de su connotu apicada cun unu nastru de velludu nigheddu; no at a fàghere a si pònnere rellògios in su burtzu, pendiritzones in origras a forma de chircu o de àtera forma moderna, prendas modernas, piercing, no at a fàghere a mustrare tatuàgios e àteras cosas chi non sunt de su connotu.

Pro is fèminas: is pilos depent èssere pentonados a s’antiga e su trucu depet èssere lèbiu e a tenore de sa bestimenta, non faghet a si pònnere ismaltos colorados o french in is ungras; is agùgias de su bestire nigheddu de s’isposa ant a dèpere èssere de colore nigheddu etotu, cussas de su velu biancu de sa bestimenta bella ant a dèpere èssere biancas.

Àteras règulas pro totus: in s’isfilada non si podet pipare, non faghet a matziare tzingomma, a impreare telefoneddos o àteros trastos eletrònicos, non si podet bufare. In prus non faghet a si firmare ne a fàghere istentare s’isfilada. Custu est su chi previdet su regulamentu pro is figurantes chi bolent isfilare cun sa bestimenta de su connotu pro acumpangiare sa Sartìllia de Aristanis, su 19 e su 21 de freàrgiu.

Pro pigare parte a s’acumpangiamentu tocat a presentare una domanda, compilende unu mòdulu chi s’agatat in sa sea de sa Fundatzione Aristanis, in bia de Lionora 15, ma chi faghet fintzas a nde ddu iscarrigare dae sa pàgina Internet www.sartiglia.info .

Is domandas bolent mandadas a intro de su bèsperu de sa manifestatzione: sàbadu 18 de freàrgiu.

Is chi no ant fatu domanda e is chi no ant a respetare su regulamentu no ant a pòdere pigare parte a s’acumpangiamentu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.