Su Gazetinu, chenàbura 29 de trìulas de su 2022

Festa de Nostra Sennora de su Remèdiu – Su programma pro sa festa de is 70 annos de s’incoronamentu de s’istàtua de Nostra Sennora de su Remèdiu est prontu. Su Comitadu, ghiadu dae su Retore de sa Basìlica, munsennore Gianfranco Murru e formadu dae unos deghe àteros cumponentes (prèides, làicos, mascros e fèminas), cun sa super visione de munsennore Roberto Carboni, at istabilèssidu unu calendàriu chi avalorat is temas de sa fide cristiana.

Sa festa de su Remèdiu at a cumentzare su 28 de austu cun sa prufessone ispantosa cun s’istàtua de Nostra Sennora, chi at a mòvere dae sa Sea e, a pustis chi s’at a firmare in pratza de Roma, in ue dd’aiant incoronada su 7 de cabudanni de su 1952, is fideles nche dd’ant a torrare a portare a sa Domo sua, a sa Basìlica, a iscurigadòrgiu.

Semper su 28 de austu ant a cumentzare is duas novenas, narat ancoras su Comitadu pro sa festa de Nostra Sennora de su Remèdiu, cussa de su connotu (chi at a cumentzare a is chimbe de merie) e cussa pro is famìllias (a is noe oras de merie). Su 7 de cabudanni at a arribare a tzitade su missu apostòlicu, cardinale Gambetti: dd’at a retzire su pìscamu, munsennore Carboni, paris cun totu is pìscamos sardos, is autoridades e su pòpulu de Deus. At a batire su saludu de paba Frantziscu e sa beneditzione sua. S’8 de cabudanni sa festa at a cumentzare cun sa prima missa a is 5 de mangianu e cun is àteras missas, una ònnia ora, fintzas a sa missa chi at a ghiare munsennore Carboni a is ses de merie; su 9 de cabudanni, a prus de is tzelebratziones de su connotu, un’apuntamentu de importu at a èssere sa missa cun is malàidos e cun is voluntàrios, ghiada dae su delegadu diotzesanu pro sa Pastorale de sa suferèntzia. “A s’agabbu de sa festa si previdet unu cuntzertu sinfònicu mannu”, narat su Comitadu. “Una manera simpre e sintzera pro torrare gràtzias a su paba, a su pìscamu de Aristanis, a sa Cunferèntzia Episcopale Sarda, a is autoridades, a is òspites e a totu sa Crèsia Santa de Deus de Aristanis e de Abas-Terraba”, agabbat su Comitadu.

Antoni Nàtziu Garau

