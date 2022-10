Su Gazetinu, chenàbura 28 de santugaine de su 2022

Dae pratza de Manno e torrada, in unu caminu a chircu chi passat peri is murallas betzas de sa tzitade. In Aristanis s’Anpi, ghiadu dae sa presidente Carla Cossu, cuncordat una martza pro domandare sa paghe.

S’apuntamentu est istabilèssidu pro sàbadu 5 de onniasantu, cumentzende dae is 10.00.

S’assòtziu de is partigianos pigat parte a sa faina promòvida dae sa retza Europa pro sa paghe.

Su corteu, narat Carla Cossu, “est abertu a totu is chi bolent firmare sa gherra e pònnere fine a sa crèschida de sa violèntzia”.

Sa presidente de s’Anpi isperat in sa partetzipatzione de is giòvanos: “ant a pòdere cuncordare cartellos e istrisciones, bastet chi no ofendant a nemos”.

In s’interis cras sa setzione aristanesa de s’Anpi cuncordat una cunferèntzia pro regordare is chentu annos dae sa Martza in Roma.

In custu addòbiu, intituladu “S’ìsula in furesi”, sa presidente de s’Anpi Cossu e su chircadore e istòricu Gianluca Taccori ant a faeddare cun Alberto Monteverde, coautore de su libru “Camillo Bellieni e Emilio Lussu. Meridionalismu, Sardismu e Antifascismu intra de sa Prima Gherra mundiale e sa furriada autoritària 1919-1926”.

In sa cunferèntzia s’at a faeddare de sa simana istòrica cando fiat nàschida sa ditadura fascista, cun is cunsighèntzias suas tràgicas.

S’apuntamentu est a merie, a is chimbe e mesu, in s’Hotel Mistral 2.

Antoni Nàtziu Garau

