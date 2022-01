Su Gazetinu, chenàbura 28 de ghennàrgiu de su 2022

In provìntzia de Aristanis puru, eris, in logos meda ant tzelebradu sa Die de sa Memòria. In su cabu-logu, su vitzesìndigu Massimiliano Sanna e su prefetu Fabrizio Stelo ant cuncordadu una corona de frores in dae in antis de s’Olia de sa Memòria, in pratza de Tzitade, pro regordare a is mortos de sa Shoah.

Su vitzesìndigu a pustis at lèghidu unu tretigheddu de sa lìtera chi Liliana Segre at mandadu a su Palàtziu de is Iscolopos. In sa lìtera, sa senadora a vida, iscampada a Auschwitz e tzitadina onorària de Aristanis, sutalìniat comente is sentidos democràticos e antifascistas fatzant parte de s’istòria de su pòpulu sardu.

S’Amministratzione comunale, in prus, at ispartu unu vìdeu dedicadu a Anna Frank, disponìbile in lìnia.

Cummovimentu mannu fintzas in Santeru, pro su cuncordu de una pedra de imbrùnchinu pro regordare a su giùighe Cosimo Orrù, medàllia de oro de sa Resistèntzia, mortu presoneri in unu lager.

In Arborea, imbetzes, ant postu una targa pro is mortos de sa Shoah e de totu is genotzìdios in su giardinu de su Museu de sa Bonìfica, acanta de sa mata de olia prantada in cue etotu ocannu passadu, semper in ocasione de sa Die de sa Memòria.

Ma is apuntamentos non sunt acabbados. Cras in Terraba s’assòtziu ‘Quinte emotive’ at a portare in iscena “Su protzessu’ de Peter Weiss, adatamentu lìberu de ‘S’istrutòria’, òpera iscrita dae su drammaturgu nòdidu chi aiat pigadu parte a su protzessu de Francoforte contras de is crìmines fatos dae is tedescos in su campu de isperdimentu de Auschwitz. Si prevident duos ispetàculos: su primu a is 11.00, in sa sea de s’Istitutu “De Castro”, s’àteru a is 18.30, in su teatru comunale.

Antoni Nàtziu Garau

