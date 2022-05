Su Gazetinu, chenàbura 27 de maju de su 2022

In provìntzia de Aristanis puru Poste Italiane sèberat perfilos professionales noos pro afortiare is orgànicos de sa sienda. Una de is figuras chi amegant de chircare de prus est cussa de su consulente finantziàriu; sa chirca est aberta in totu su territòriu natzionale.

Faghet a presentare sa candidadura a intro de su 31 de maju in sa pàgina de Poste Italiane (posteitaliane.it), in ue si ddoe podent lèghere fintzas is rechisidos, is informos in contu de su sèberu e s’elencu de is àteras figuras chi serbint.

In totu sa provìntzia de Aristanis a dies de oe sunt 20 is consulentes finantziàrios chi traballant pro Poste Italiane, partzidos in is 15 ufìtzios postales chi tenent sa sala pro is cunsulèntzias. A custos si ddoe agiunghent 5 ispetzialistas consulentes “mòbiles”, chi andant peri is biddigheddas prus piticas. Una retza de professionistas giòvanos cun unu bagàlliu de cumpetèntzias tècnicas e cummertziales utilosas pro ofèrrere a is clientes non solu su promovimentu e sa bèndida de servìtzios finantziàrios e de asseguratzione, ma prus che totu de èssere unu riferimentu seguru, cun una relata crara cun is clientes.

Poste Italiane, in su surcu de su chi previdet su pranu istratègicu “2024 Sustain & Innovate”, dae inoghe a duos annos at a tènnere una retza de 10 mìgia professionistas de sa consulèntzia finantziària in totu Itàlia, cun un’atentu particulare a is giòvanos (s’edade mesana s’at a abbassare dae 41,7 a 40 annos) e a su livellu de istrutzione issoro: in is duos annos imbenientes sa sienda contat chi a su mancus 60 consulentes finantziàrios ònnia chentu ant a èssere laureados. Una crèschida chi est cunfirmada giai in is ùrtimos chimbe annos, in ue sa pertzentuale de laureados in custu setore nche est brincada dae su 26% de su 2017 a su 52% de su 2021.

Antoni Nàtziu Garau

