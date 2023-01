Su Gazetinu, chenàbura 27 de ghennàrgiu de su 2023

Una regorta de dinari e un’aberichena pro agiudare su cuncordu de unu giardinu terapèuticu in s’hospice “Angela Nonnis” de Aristanis. Custa est sa faina pensada dae su Comitadu pro sa salude de sa provìntzia de Aristanis, presentada eris dae una delegatzione formada dae Maria Carmela Marras, Gisella Masala, Maria Grazia Carta, Anna Maria Ortu e Tore Meli a sa ghia de s’Assl 5 de Aristanis: Angelo Serusi (diretore generale), Antonio Maria Pinna (diretore sanitàriu), Rosalba Muscas (diretore amministrativu) e Alessandro Baccoli (responsàbile de s’integratzione intra de ispidale e territòriu).

S’idea de su Comitadu est sa de imbellire su giardinu de s’hospice, prantende-ddoe matas e frores e cuncordende-ddoe unos cantos arredos: una manera pro permìtere a is malàidos de nche passare un’iscuta in logu abertu.

S’idea est agradada meda a sa Assl e, pro cussu, no ant a istentare a firmare una cunventzione.

“Su diritu a sa salude tenet faches meda, intra de custas fintzas sa de èssere acasagiados in logos in ue fintzas is giardinos si fùrriant a èssere una parte de sa cura”, at naradu Gisella Masala a nùmene de su Comitadu. “Movende dae custa idea de cura, s’istùdiu de architetura de sa passada Abeille, ghiadu dae Enrica Campus, at fatu unu progetu de giardinu terapèuticu, ponende-ddu a disponimentu de su Comitadu”.

“De seguru custa proposta nos agradat: nos at a permìtere de cualificare ancoras de prus custa istrutura”, at naradu su diretore generale de sa Assl Serusi. “Su progetu, in prus, intrat a fàghere parte in su programma nostru de afortigamentu de sa filera oncològica”.

S’aberichena e sa regorta de dinari ant a serbire pro illestrire su cumprimentu de custu progetu. S’apuntamentu est pro sàbadu 11 de freàrgiu in su Lux Club de Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

