Su Gazetinu, chenàbura 26 de maju de su 2023

Mancant pagas oras a s’abertura de is sègios pro is eletziones amministrativas: is tzitadinos de dòighi biddas de sa provìntzia de Aristanis ant a andare a votare domìnigu 28 de maju e lunis 29 de maju. Un’atentu particulare tocat a Crabas, sa de tres biddas de sa provìntzia de Aristanis pro nùmeru de bividores, in ue ddoe est sa triva intra de su sìndigu Andrea Abis e su capu-grupu de sa minoria Gianni Meli.

Sunt duos fintzas is candidados a sìndigu in Abas, in ue su sìndigu chi amegat de acabbare sa legisladura Francesco Mereu at a fàghere a trivas pro si pònnere sa fasca a tres colores cun Antonello Rossi. In Boroneddu puru ddoe sunt duos candidados: Serafino Angelo Mele at a isfidare a Maria Giovanna Salaris.

Amministrada dae su cummissàriu dae ocannu passadu, Milis at torradu a agatare s’ispèddiu pro sa polìtica e, pro cussu, ant presentadu tres listas: sa prima est ghiada dae su dirigente de iscola Franco Frongia, sa de duas dae s’abogada Monica Ortu, sa de tres de su sìndigu betzu Raimondo Deiola.

In Mòdolo, imbetzes, su vitze-sìndigu de s’amministratzione chi est acabbende Giovanni Maria Milia at a fàghere a trivas cun Jonata Cancedda.

In Narabuia sa lista de su sìndigu de oe Gian Giuseppe Vargiu curret a sola, mentras una triva intra de duas fèminas, imbetzes, est sa chi amegant de fàghere in Nughedu Santa Itòria, cun is candidadas Vanessa Corda e Gabriella Tatti.

In Pompu su sìndigu chi acabbat sa legisladura Moreno Atzei at a isfidare a Roberto Loche.

In Sìmaba puru ant presentadu una lista isceti cun candidadu a sìndigu Gianmarco Atzei. Cun issu, ddoe est candidadu a consigieri fintzas Giorgio Scano, su sìndigu chi lassat sa fasca a tres colores a pustis de 15 annos.

In Soddie, Francesco Mascia at a proare a bìnchere a sa sìndiga de oe Greta Pes. In Bàini, Sandro Marchi curret cun sa lista sua chirchende sa cunfirma, mentras in Biddanoa Truschedu, a pustis de su cummissariamentu, ant presentadu tres listas ghiadas dae is candidados a sìndigu Valentina Antonella Carta, Emanuele Mele e Claudio Palmas.

Is sègios ant a abèrrere dae is sete de mangianu a is ùndighi de note de domìnigu 28 e dae is sete de mangianu a is tres de merie de lunis 29 de maju. Sigomente totu is comunes in ue si votat sunt a suta de 15.000 bividores, faghet a votare ponende una rughe a subra de su nùmene de su candidadu a sìndigu o de una lista collegada a issu o de ambos duos.

In is comunes a suta de 5.000 bividores faghet a espressare unu votu de preferèntzia isceti pro unu candidadu a consigieri, mentras me in is comune a subra de 5.000 bividores si podent inditare duas preferèntzias, bastet chi siant una pro una fèmina e una pro unu mascru.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.