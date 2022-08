Su Gazetinu, chenàbura 26 de austu de su 2022

Aristanis si preparat pro una de is festas prus de importu de totu sa cristianidade de s’ìsula: Nostra Sennora de su Remèdiu. Ocannu s’apuntamentu de su connotu de su mese de cabudanni est fintzas prus de importu, pro ite ca s’afestat su de 70 anniversàrios de s’incoronamentu de Nostra Sennora.

Su programma dd’ant presentadu in sa Basìlica de su Remèdiu su retore Gianfranco Murru, su sìndigu de Aristanis Massimiliano Sanna e su diretore de s’Istar Maurizio Casu.

“In su 1952 su cardinale Tedeschini aiat incoronadu s’istàtua de Nostra Sennora in Aristanis, in pratza de Roma, chi fiat prena prena de gente comente non si nd’aiat bidu mai”, at regordadu su retore, “ocannu s’incoronamentu dd’amus a regordare cun una filera de apuntamentos chi ant a sighire fintzas a pustis de su mese de cabudanni”.

Si cumentzat cras, a is oto de merie, in s’Auditorium de Santu Domìnigu, in ue s’at a presentare su libru de regordu “Nostra Sennora de su Remèdiu de Aristanis: istòria, fide e connotu”.

Dae cras, a meritzeddu, s’istàtua de Nostra Sennora nche dd’ant a portare a sa Sea, in ue is fideles dd’ant a pòdere bìere e pregare. Domìnigu, a is noe oras de merie, s’at a fàghere una fiacolada manna, chi at a mòvere dae pratza de sa Sea. Dae in cue sa prufessone at a passare fintzas in pratza de Roma, logu de s’incoronamentu, pro lòmpere a sa Basìlica e a su Tzentru de Santa Maria Pipiedda.

Nostra Sennora s’at a pòdere bìere e pregare in sa crèsia sua, in ue ant a comintzare is Noinas. Cussa cun su Rosàriu at a èssere a is chimbe, a is ses sa Missa, mentras a is oto e mesu ant a fàghere su Rosàriu de sa comunidade e a is noe oras est in programma sa de duas Noinas.

Mèrcuris 7 de cabudanni s’at a fàghere sa tzerimònia solenne ghiada dae su cardinale Mauro Gambetti, vicàriu generale de Paba Frantziscu, mandadu a Aristanis pro custa ocasione. Sa tzerimònia s’at a fàghere a is ses de merie, in sa pratza de sa Basìlica de su Remèdiu, paris cun is archipìscamos e is pìscamos de sa Sardigna e cun totu is prèides de su Capìtulu metropolitanu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.