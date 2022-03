Su Gazetinu, chenàbura 25 de martzu de su 2022

Coronavirus – Sunt nùmeros chi ingendrant ancoras pistighìngiu cussos chi pertocant su Coronavirus in provìntzia de Aristanis, in ue eris si sunt contados bator mortos positivos a sa Covid-19. Sunt un’òmine de 91 annos residente in su cabu-logu, un’òmine de 60 annos e duas fèminas de 81 e 98 annos. In is ùrtimas 10 dies in provìntzia de Aristanis sunt mortas 20 persones.

Sa provìntzia de Aristanis, però, no est prus sa provìntzia sarda cun s’intzidèntzia prus arta de impestados dae su Coronavirus ònnia 100 mìgia abitadores. Su primadu negativu ddu tenet immoe Tàtari, chi in sa chida dae su 16 a su 22 de martzu at connotu una crèschida de su 9,5 % cunforma a su contu de in antis, lompende a 1.133 positivos ònnia 100 mìgia abitadores e propassende aici Aristanis, firma a 1.109.

Sighit sa Tzitade metropolitana de Casteddu cun 831 positivos e su Sud de Sardigna cun 684. Sa classìfica sarda dda serrat Nùgoro cun 662 positivos, in ue però su nùmeru de is positivos est crèschidu de su 121,3%.

Custu est su chi nde essit a pìgiu dae s’istùdiu in contu de comente totu sunt andende is impestos contivigiadu dae sa Fundatzione Gimbe.

In Sardigna su nùmeru de is positivos ònnia 100 mìgia abitadores est crèschidu fintzas a 1.828. Sa crèschida de is positivos noos est de su 17,2%, chida passada imbetzes fiat istada de su 42%.

Abarrant ancoras a subra de sa làcana de prenidura is letos ocupados dae malàidos Covid-19 in àrea mèiga, chi lompent a su 20,6%, mentras sunt a suta de sa làcana cussos in terapia intensiva, firmos a su 9,3%.

Antoni Nàtziu Garau

