Su Gazetinu, chenàbura 25 de freàrgiu de su 2022

Mascheredda Ffp2 pro sa Sartìllia – Pro pòdere bìere sa Sartìllia in programma domìnigu e martis e sa Sartilliedda in programma lunis est de òbligu a si pònnere sa mascheredda fintzas in logu abertu.

Ddu previdet un’ordinàntzia firmada dae su sìndigu de Aristanis Andrea Lutzu. In is bias in ue ant a ghetare su bandu e in ue at a passare s’acumpangiamentu pro sa bestidura e pro s’ispogiadura de su Cumponidore e s’isfilada de is cadderis, pro totu sa dura de sa manifestatzione, at a èssere de òbligu a si pònnere sa mascheredda Ffp2.

S’ordinàntzia punnat in prus a ismenguare s’aprofitamentu de cosa de bufare alcòlica, un’avesu malu in is dies de sa Sartìllia chi interessat prus che totu a is pitzocheddas e pitzocheddos. Is proibimentos ant a bàlere dae custu merie a is bator fintzas a is 7 de mangianu de mèrcuris 2 de martzu.

At a èssere proibidu a bufare alcòlicos de cale si siat gradatzione in is àreas pùblicas e abertas a su pùblicu de totu su territòriu comunale, francu in is tretos de terrinu pùblicu dados in cuntzessione a esertzìtzios pùblicos e a is atividades de ristoratzione, bastet chi is clientes siant sètzidos a mesa.

Proibida fintzas sa bèndida de cosa de bufare in ampuddas o àteros istèrgios de bidru, in bòtulos de liàuna e in ampuddas de plàstica cun tupone.

Intra de is àteros disponimentos prevìdidos dae s’ordinàntzia fintzas s’òbligu de impreu de prodùsidos biodegradàbiles.

Custa Sartìllia, mancari in versione pitichedda cun sa bestidura, s’isfilada cun sa beneditzione e s’inrugadura de is ispadas isceti, presentat fintzas carchi nova. Una de custas est sa torrada de is tamborràrgios e trumbiteris de sa Pro Loco de Aristanis chi, a pustis de oto annos de ausèntzia, ant a acumpangiare a su Cumponidore e su Grèmiu de is maistros de linna in is momentos prus de importu de sa manifestatzione.

Pro custa ocasione, sa cambarada de is trumbiteris at detzìdidu de si pònnere una carota noa, in su pròpiu momentu cando su Cumponidore s’at a pònnere sa carota sua, furriende-si a èssere su mesu-deus de Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

—–

