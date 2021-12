Su Gazetinu, chenàbura 24 de nadale de su 2021

Emergèntzia pro su Coronavirus: règulas noas – S’abbassat a ses meses sa dura de su Lassapassare birde. Su disponimentu at a intrare in vigèntzia dae su 1 de freàrgiu de ocannu chi benit e faghet parte de sa filera de disponimentos apostivigados eris dae su Guvernu pro firmare sa mòvida noa de sa pandemia de Coronavirus.

Si previdet fintzas s’òbligu de is maschereddas in logu abertu.

Pro trasportos, addòbios, isport e mùsica ddoe est s’òbligu de si pònnere sa mascheredda Ffp2.

Proibidas is festas in logu abertu fintzas a su 31 de ghennàrgiu. Semper fintzas a su 31 de ghennàrgiu ant a abarrare serradas fintzas is discotecas e is salas de baddos.

Is disponimentos de su Guvernu ddos at annuntziados su ministru de sa Salude Roberto Speranza a s’agabbu de s’addòbiu de su Consìgiu de is ministros.

Su ministru de sa Salude in prus at fatu un’apellu pro sa prudèntzia e pro su respetu de is disponimentos pro firmare is impestos in custas festas de Paschighedda e de agabbu de annu.

Sutaliniadu fintzas su bisòngiu pro sighire cun sa vatzinatzione e pro fàghere sa de tres doses.

In s’interis, sa provìntzia de Aristanis at pèrdidu su primadu de èssere sa provìntzia cun prus pagos impestos in Sardigna. Dd’at tzertificadu sa Fundatzione Gimbe. In una chida su nùmeru de is positivos est addopiadu.

