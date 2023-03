Su Gazetinu, chenàbura 24 de martzu de su 2023

In Arriora, custu domìnigu, is mègius pilotas de su mundu de motocross ant a fàghere a trivas in sa pista de terra pro sa de duas proas de su Campionadu mundiale. A pustis de sa prima gara in Argentina, is campiones arribant a Sardigna pro sa tapa europea de cumentzu de su 26 de martzu.

Is prèmios si ddos ant a gherrare non isceti is pilotas de sa MxGP, ma fintzas cussos de sa Mx2 e is fèminas, chi ant a fàghere a trivas pro sa glòria de su tìtulu europeu de is 250.

S’apuntamentu dd’ant presentadu a manera ufitziale eris a mangianu in su Comune de Arriora, presentes su sìndigu Lorenzo Pinna, s’assessora de s’Isport Rosina Lochi, su consigieri regionale Emanuele Cera, Danilo Boccadolce pro sa BProm Sport e Fulvio Maiorca, presidente de su Motoclub Motor School Racing de Arriora.

“Pro duas dies is logos nostros, sa bidda nostra e totu sa provìntzia de Aristanis ddas ant a bìere in totu su mundu”, at naradu su sìndigu Lorenzo Pinna. “Is campiones de su motocross arribant a Arriora pro custu apuntamentu mundiale. E custa, pro nois, est una bidriera de importu mannu”.

“Custa chi si curret domìnigu est sa de tres proas chi acasagiamus me in s’impiantu nostru”, at decraradu su presidente de su Motoclub Motor School Racing de Arriora, Fulvio Mariorca, “e ispero chi custa editzione de su Gran Prix Sardigna siat s’ocasione pro fàghere a connòschere s’isula nostra e chi totu is amantiosos de su motocross e de su mototziclismu bèngiant a Arriora pro bìere sa tapa noa de su Mundiale”.

“Sa proa de su Mundiale in Sardigna s’est furriada a èssere oramai un’apuntamentu de importu de su Motomundiale”, at naradu Danilo Boccadolce de sa BProm Sport. “S’ant a castiare in 180 natziones, gràtzias a 6 diretas in televisione, 80 pilotas chi arribant dae 35 paisos, 1.500 persones acreditadas in su paddock, millas e millas visualizatziones isceti in Sardigna. At a èssere un’addòbiu de importu”.

Antoni Nàtziu Garau

