Su Gazetinu, chenàbura 24 de làmpadas de su 2022

Sa chèscia de is autotrasportadores sardos: lunis una mobilitatzione noa – Dd’ant cunfirmada pro lunis chi benit sa chèscia de is autotrasportadores sardos chi, a diferèntzia de su chi aiant prevìdidu fintzas a s’àtera die, no ant a cuncordare una martza cara a Casteddu, ma una filera de pichetos e manifestatziones in is portos e in is rugheris intra de is bias prus de importu de sa Sardigna.

Eris a is referentes de s’assòtziu autònomu Ars chi amegat de cuncordare sa faina ddos at retzidos su prefetu de Casteddu, Gianfranco Tomao. A su prefetu dd’ant torradu a nàrrere is resones de sa mobilitatzione noa, chi est in programma a pustis de unos cantos meses dae s’àtera, cando in Sardigna si fiat firmadu su sistema de su trasportu de sa mertze cun totu is problemas graes chi nde sunt nàschidos. Is autotrasportadores domandant ancoras interventos profetosos pro firmare s’ampulada de is prètzios de su carburante, chi est faghende inghenugrare is siendas de su setore. Pro custu pedint fintzas s’aplicu de su regime agiudadu in contu de carburantes chi giai nde gosat su setore de s’agricultura.

Intra de is resones de sa chèscia, duncas, is dificultades chi ingendrat sa retza sarda de is bias pro more de is cantieris abertos in su pròpiu tempus, prus che totu in s’Istatale 131 e in s’Istatale 131 ITZN (Iscansadòrgiu Tzentrale Nugoresu), e chi faghent illonghiare su caminu e crèschere is ispesas. In fines, ddoe est sa chistione de su èssere totunu territòriu, a prus de su bisòngiu de parare fronte a sa chistione de is ispesas pro sa seguresa.

Sunt medas is chistiones e is preguntas chi is autotrasportadores sinnalant a su Guvernu, domandende rispostas lestras e profetosas.

Antoni Nàtziu Garau

