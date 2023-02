Su Gazetinu, chenàbura 24 de freàrgiu de su 2023

Totu prontu in Aristanis pro sa de noe editziones de sa Mesu Maratona de su Giuigadu. S’apuntamentu est pro domìnigu chi benit, 26 de freàrgiu, cumentzende dae is 9.30. Ant a èssere prus de 750 is atletas chi ant a pigare parte a sa caminada de 21 e a cussa de 10 chilòmetros, chi ant a mòvere dae sa ruga de sa Sea de Santa Maria. In programma ddoe at fintzas una proa de fitwalking e una caminada de 4,5 chilòmetros.

Una parte de is intradas econòmicas de sa manifestatzione s’at a dare a sa setzione aristanesa de sa LILT, sa Lega italiana pro sa gherra contras de is tumores.

A sa Mesu Maratona de su Giuigadu ddoe ant a pigare parte atletas de primore. A is caminadores/curridores sardos si ddoe atzunghent medas chi arribant dae sa Sitzìlia, dae su Làtziu, dae su Piemonte, dae su Vènetu, dae sa Toscana, dae sa Lombardia e dae is Marcas.

Sa triva chi ponet prus curiosidade est de seguru sa mesu maratona de 21 chilòmetros. Intra de is protagonistas chi ddoe pigant parte ddoe sunt s’ìtalu-marochinu Mustafa Belghiti e Antonino Lollo, campione italianu de maratona in su 2021. At a cùrrere fintzas Oualind Abdelkader, chi at giai bintu sa Mesu Maratona de su Giuigadu àteras tres bortas, s’ùrtima su 18 de cabudanni de su 2022. E, ancoras, ant a cùrrere su giòvanu Federico Ortu e s’aristanesu Massimiliano Serra. Intra de is fèminas, imbetzes, ddoe at a èssere Elisabetta Orrù.

Ma, de seguru, at a èssere una triva bella fintzas cussa de 10 chilòmetros. Intra de is àteros, si sèberant is nùmenes de Mario Lagana e Giuseppe Mura intra de is òmines, mentras intra de is fèminas is favorèssidas sunt Giulia Innocenti e Elisa Cau.

Sa Mesu Maratona de su Giuigadu de Aristanis dda cuncordant sa Dinamica Sardigna e su Marathon Club Aristanis, cun s’agiudu de is Assessorados de s’Isport e de su Turismu de su Comune de Aristanis, de sa Fundatzione Sardigna e cun su patrotzìniu de sa Regione Sardigna.

Is premiatziones ant a cumentzare a mesudie e mesu, in pratza de Tzitade. Òspite de sa manifestatzione at a èssere su canoteri aristanesu Stefano Oppo, medàllia de brunzu in is Olimpìades de Tokyo 2020 in sa loba pesos lèbios.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.