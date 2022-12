Su Gazetinu, chenàbura 23 de nadale de su 2022

No at a mancare s’angione in sa mesa de Paschighedda de is aristanesos. Su presidente de Coldiretti Aristanis Giovanni Murru at fatu a ischire chi ocannu puru gente meda pro custas festas de coa de annu at chircadu petza de angione.

“Passadu chi nche siat su mese de nadale, però, is consumadores nde pigant prus pagu e non si resessit a mantènnere su pròpiu livellu de bèndida”, at naradu Murru, chi at invitadu a is consumadores a comporare sa petza de angione fintzas foras de sa simana de is festas.

In is chidas passadas, pro chircare de ofèrrere garantzias prus mannas e firmesa a su setore de sa pesamenta de su bestiàmene, ant firmadu un’acòrdiu a tenore de sa lege contras de is fainas pagu fidadas. Dd’ant firmadu su Cunsòrtziu de Amparu de s’angione Igp de Sardigna, is Frades Ibba-Abbi Grupu, Coldiretti Sardigna, Fdai e Stc Petza.

Su protocollu de acòrdiu previdit chi su prètziu de s’angione de Sardigna Igp non podet èssere prus bassu de su costu de produsimentu istabilèssidu dae s’Istitutu de servìtzios pro su Mercadu agrìculu alimentare, est a nàrrere 5,62 èuros a chilu (a pesu de animale biu). S’acòrdiu at a bàlere fintzas a pustis de is festas.

Su presidente de Coldiretti Aristanis isperat chi custu acòrdiu cun su grupu Ibba “siat su primu de una filera longa e nos agiudet a mandare unu sinnale”.

“Est de importu chi su comporadore sèberet prodùsidos sardos, fintzas pro ite sunt sintzillos e sanos”, at sutaliniadu su presidente de Coldiretti Aristanis. “Su de comporare s’angione Igp permitit – pro nde nàrrere una – a siendas meda de su territòriu de sighire a traballare e a bìvere. Est un’agiudu mannu pro parare fronte a s’ispopulamentu de is biddigheddas nostras, in ue ddoe sunt siendas meda. Faghende aici s’amparat fintzas s’ecositema nostru e s’ambiente”, acabbat Murru.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.