Su Gazetinu, chenàbura 23 de cabudanni de su 2022

Pro 33 annos est istadu un’apuntamentu intra de is prus abetados in provìntzia de Aristanis, ma in is ùrtimos duos annos dd’aiat firmadu sa pandemia. Sa Rassigna de su Binu nou dda torrant a cuncordare in Milis cun biatzesa fintzas prus manna cunforma a sa de is editziones de is annos passados. S’apuntamentu est giai in calendàriu pro su 12 e su 13 de onniasantu.

Sa Pro Loco, cun su diretivu nou ghiadu dae su presidente Luigi Murgia, est giai traballende pro s’aparitzu de sa rassigna cun s’agiudu de su Comune de Milis e de s’Assòtziu italianu de is tastadores espertos de binu.

Su presidente Murgia at fatu a ischire chi ddoe at a àere carchi nova, ma sena de iscoviare tropu: “Una pertocat sa ponidura de is paradas de tastadura, un’àtera is addòbios chi s’ant a fàghere pro abbiatzare sa rassigna. Potzo nàrrere isceti chi sa prima at a èssere una proposta de calidade, mentras sa de duas at a avalorare meda sa provìntzia”.

“Semus traballende cun profetu mannu a manos de pare cun su Comune”, at naradu Murgia. “Ma consìgios bellos amegant de arribare fintzas dae s’Assòtziu de is tastadores espertos de binu e dae is cumponentes de su diretivu betzu nostru”.

Intra de is novas annuntziadas dae su presidente de sa Pro Loco fintzas un’isponsor nou de importu: “Is supermercados Vicino a Te diant a pòdere fàghere parte de sa rassigna”.

In prus, ocannu puru sa Pro Loco de Milis annoat sa collaboratzione cun s’Assòtziu turìsticu de Arborea, ghiadu dae Paolo Sanneris, chi at a èssere presente cun sa pulenta.

Intra de is cunfirmas fintzas is cantinas e s’interessamentu de totu is assòtzios miliresos. Nos abarrat isceti de nde bogare is càlighes dae su rebustu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.