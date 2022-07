Su Gazetinu, chenàbura 22 de trìulas de su 2022

A un’annu dae su fogu mannu de Monteferru e Pianalza – A un’annu dae su fogu chi aiat brusiadu ètaros e ètaros de padentes in Monteferru e Pianalza, cussu territòriu dd’ammentat cun duos apuntamentos de importu. Difatis, Santu Lussurzu e Cùglieri regordant is dies malas de su 24, 25 e 26 de trìulas de su 2021 cun duos addòbios in programma cras, sàbadu 23 de trìulas.

In Santu Lussurzu s’at a faeddare de animales arestes e de ite totu ddis acontesset cando movet unu fogu comente a su de su 2021. Cuncordadu dae s’assòtziu “Effetto Palla”, su cunvegnu-mesa tunda dd’at a presentare Monica Pais, presidente de s’assòtziu e mèigu veterinàriu. S’apuntamentu est a is 9.30 in Domo de Donna Caderina. S’at a pòdere sighire fintzas in direta in Facebook.

Ma sa die etotu ddoe at a àere sa premiatzione de duos cuncursos de fotografia e una passigiada a merie in is logos passados in fogu, contivigiada dae s’Agentzia regionale Forestas.

Pro pigare parte a su cunvegnu-mesa tunda tocat a cunfirmare sa presèntzia cun una telefonada a su nùmeru 379/2602832 o mandende una e-mail a s’indiritzu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

In Cùglieri, imbetzes, at a èssere s’assòtziu de tzitadinos nàschidu a pustis de su fogu – Assòtziu Monteferru – chi at a ammentare custu anniversàriu tristu. In custa ocasione puru si previdet una die intrea de traballos, aberta a tzitadinos, istitutziones locales, universidades, assòtzios e cambaradas de chirca: s’at a faeddare de bonucoro e voluntariadu, de su patrimòniu ambientale, a prus a prus de is olias mannas e de is ogiastros, de s’amparu de is territòrios e de is isperas pro su tempus benidore de cussos logos.

S’apuntamentu est a is 9.45 in su Seminàriu pontifìtziu betzu de Cùglieri. A is ses de merie su pìscamu de S’Alighera-Bosa Mauro Maria Morfino at a tzelebrare sa Missa Santa; duas oras prus a tardu sa die at a agabbare cun una bìsita a s’ogiastru de Sa Tanca Manna, chi in is chidas passadas at torradu a pugionare. In is meses passados s’ispera chi sa mata s’esseret pòdida sarvare fiat agiomai nudda. E, imbetzes, custu sinnale de sa fortza de sa Natura lassat isperare in bene pro totu cussas cussòrgias furriadas a chinisu.

Antoni Nàtziu Garau

