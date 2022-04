Su Gazetinu, chenàbura 22 de abrile de su 2022

Cumentzant oe in Samugheo is tzelebratziones cuncordadas dae s’Anpi de Aristanis in ocasione de su de 77 anniversàrios de sa Liberatzione de s’Itàlia dae su nazifascismu.

Custu merie, a is chimbe, in sa Biblioteca comunale, s’at a faeddare de su contributu de is samugheesos a sa lota de liberatzione. Ddoe ant a pigare parte sa presidente provintziale de s’anpi Carla Cossu, su sìndigu Basilio Patta e s’assessora comunale de sa Cultura Elisabetta Sanna.

Lunis 25 de abrile is tzelebratziones s’ant a fàghere in Aristanis. A is noe e mesu de mangianu s’Anpi at a èssere in su logu pro is giòvanos intituladu a Flavio Busonera, impresonadu e impicadu dae is Brigatas nieddas, in Pàdua, in su mese de austu de su 1944. A pustis, is rapresentantes de s’Anpi ant a tramudare a su parcu de sa Resistèntzia e a su monumentu pro is mortos in gherra: in cue ant a pònnere is coronas de frores e s’ant a regordare a is partigianos mortos.

A is deghe e mesu de mangianu, in su teatru Santu Martinu de Aristanis, ant a inaugurare una mustra in contu de sa Resistèntzia contivigiada dae duas classes de s’iscola segundària de primu gradu de Ilartzi. Sa mustra s’at a pòdere bisitare fintzas a domìnigu 1 de maju.

A merie, a is chimbe e mesu, in s’Hotel Mistral 2, est in programma una cunferèntzia de agabbu. Vincenzo Calò, de sa segreteria natzionale de s’Anpi e responsàbile de s’àrea Tzentru-Sud, at a presentare “Su significu e is fainas de sa Liberatzione dae su nazifascismu e su valore de sa paghe”.

A pustis sa presidente de s’Anpi provintziale Carla Cossu e su cumandante de is carabineris, su coronellu Erasmo Fontana, ant a faeddare cun Salvatore Meloni, autore de su libru “Dae sa pratza a sa libertade”, chi contat su contu de su tziu de s’iscritore, chi ddi naraiant Salvatore Meloni etotu, carabineri sardu ochidu in Roma dae sa politzia nazifascista su 29 de maju de su 1944. A s’agabbu at a cantare su Tenore de Neoneli.

Àteras manifestatziones si prevident fintzas in Marrùbiu.

Antoni Nàtziu Garau