Su Gazetinu, chenàbura 21 de trìulas de su 2023

chenàbura 21 de trìulas de su 2023

Sa Callentura de su Nilu – Callentura, gana mala, dolore de conca, catzaduras e dolores a is mùscolos diant pòdere fàghere pensare a un’influèntzia mala, ma in is meses de istadiale custos sinnales diant pòdere marcare imbetzes sa Callentura de su Nilu, chi s’isparghidura de s’impestu acontesset prus che totu cun is ispìtzulos de sa tzìntzula.

Oto cristianos de deghe chi s’ammalàidant non presentant sinnale perunu, duas persones de deghe mustrant custos sìntomos, chi agiomai semper isparessent a pustis de una pariga de dies. Comente si siat in una persone ònnia 150 sa maladia si presentat a manera prus grae e in calicunu podet ingendrare fintzas dannos neurològicos permanentes.

Chida passada est essida sa nova de sa positividade a su virus de una corroga, morta in sartu de Sabarussa: mancari sa Asl 5 de Aristanis apat naradu chi sa situatzione non ponet pistighìngiu, tocat a donare atentu a non nde piscare su virus.

Ma comente nos podimus amparare dae s’arriscu de nde buscare su virus, si pro immoe non s’agatat cura nen unu vatzinu? Su virus de sa Callentura de su Nilu movet prus che totu dae is pugiones arestes e s’isparghet cun sa tzìntzula, pro su prus de su gènere Culex, chi nde faghet parte sa tzìntzula comune.

Comente consìgiat su Servìtziu de Igiene e Sanidade pùblica de sa Asl 5 de Aristanis, tocat de ismenguare s’espositzione a is ispìtzulos de tzìntzula, frighende-si prodùsidos a s’aposta e ponende-si bestimenta a manera de ammantare bratzos e cambas, prus che totu a s’arbèschida e a iscurigadòrgiu. In domo, est de importu a cuncordare tzintzuleras in is ventanas.

Ma tocat a gherrare fintzas contras de sa crèschida de sa tzìntzula, isboidende a fitianu vasos de frores o àteros istèrgios cun abba firma, mudende fatu-fatu s’abba de is istèrgios pro is animales e lassende is pischineddas pro is pipios isbòidas, cando non s’impreant.

Antoni Nàtziu Garau

